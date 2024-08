Instituto Myra Eliane abre exposição Pau de Arara no Memorial Edson Queiroz em parceria com a Unifor

A exposição fotográfica "Pau de Arara: Fotografia e Vivências – Ir perto para ver longe" chegou ao Instituto Myra Eliane, nesta terça-feira (13), com diversas obras expostas no Memorial Edson Queiroz, equipamento cultural localizado na cidade de Cascavel, no Ceará. A mostra tem visitação gratuita e segue disponível até o dia 19 de outubro.

Propondo uma viagem visual pela cultura nordestina, a exposição possui 30 fotografias que destacam diversos aspectos do Cariri, como:

Tradições populares;

Costumes;

Modos de vida;

Cenários peculiares.

As imagens foram registradas nas cidades cearenses de Juazeiro do Norte e Nova Olinda, em 2023, por professores e alunos dos cursos de Comunicação Social da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Em entrevista à Televisão Verdes Mares, o presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, celebrou o trabalho realizado pelos professores e alunos da Unifor nesta exposição. "Estou arrepiado só de estar aqui, trazendo esse colorido do coração do nosso Cariri para cá (Memorial Edson Queiroz)", disse.

Foto: LC Moreira

Igor também destacou a parceria do Instituto Myra Eliane com a Fundação Edson Queiroz. "Celebra o que há de melhor na minha família, e junta um legado de educação que vem desde a minha vó Yolanda (Queiroz)". Sobre a "exposição maravilhosa", Igor pontuou a fé do povo cearense, que está evidente em muitas fotografias. "Nosso povo é um povo de fé. Uma fé colorida, linda e maravilhosa. Do nosso estado, de uma força de fé que move o nosso povo".

Por fim, após apreciar algumas imagens, Igor convidou o público para visitar a exposição. "Eu mostrei algumas fotografias que têm aqui. Eu só posso dizer que venham ver o que tem aqui no Memorial Edson Queiroz. Acho que vai brilhar os olhos de vocês. Vai encantar todos".

“Grande parte dos nordestinos ainda conhece pouco da nossa rica cultura regional, que segue cheia de vida principalmente nas cidades do interior. Então, convidamos todos a nos acompanharem nesse Pau de Arara para fazer uma viagem por meio de belas fotografias, a partir dessa relevante parceria com a Unifor”. Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane

Foto: LC Moreira

Curadoria da exposição

A curadoria da exposição foi realizada pelos professores da Unifor, Adriana Helena Santos Moreira da Silva, doutora em Ciências da Cultura e vice-reitora de extensão e comunidade universitária, e Jari Vieira, mestre em Arquitetura e Urbanismo e especialista em fotografia.

As imagens integram o projeto Pau de Arara, uma iniciativa da Unifor para os estudantes viverem experiências imersivas em outras cidades cearenses. Com isso, busca utilizar a fotografia como instrumento de pesquisa da cultura do Nordeste.

A professora Adriana Helena destacou como o projeto de extensão viabiliza os alunos a conhecerem mais da cultura cearense. "Quando chega ao Cariri, tem a possibilidade de conhecer os saberes, a alimentação, a nossa cultura, os mestres da cultura que estão lá, as tradições que são muito fortes, né? Então, é uma expedição de registro da identidade e da cultura popular do Brasil".

Em relação à parceria da Unifor com o Instituto Myra Eliane, a professora comentou que a iniciativa é também importante por tornar as fotografias acessíveis a mais pessoas.

"É super importante porque a gente acredita que um número maior de pessoas precisa, sim, conhecer mais da nossa identidade, da nossa cultura, da nossa regionalidade. Estar aqui no Instituto Myra Eliane, que fomenta muito a arte e cultura aqui no Ceará, é muito importante. A gente está muito feliz". Adriana Helena Santos Moreira da Silva Doutora em Ciências da Cultura e vice-reitora de extensão e comunidade universitária

Sobre o Instituto Myra Eliane

O Instituto Myra Eliane é uma instituição sem fins lucrativos criada em 2016, em Fortaleza (CE), que tem como propósito "transformar vidas através dos Valores Humanos". Atua na promoção da Educação Infantil com base nos Valores Humanos, na formação de jovens e adultos, além de ofertar ações culturais gratuitas para a população.

A entidade conta com equipamentos próprios, onde desenvolve as atividades de educação e capacitação profissional - o Centro de Educação Infantil (CEI) Olga e Parsifal Barroso; o Centro de Formação Yolanda e Edson Queiroz (Cenfor); e os espaços de fomento às artes - Memorial Edson Queiroz (Cascavel-CE) e Espaço Cultural Arandu (Caucaia-CE).

Exposição 'Pau de Arara'

