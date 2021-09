Globoplay terá 'Dragon Ball' no catálogo a partir de setembro

Sucesso de audiência nas manhãs da "TV Globinho" (2000-2015), "Dragon Ball" é uma das novidades de setembro no catálogo do Globoplay. O serviço de estraming adquiriu os direitos do anime japonês, porém, a data do início da exibição ainda não foi definida.

A notícia de que Goku e sua turma voltaria à Globo pegou os fãs de surpresa. Durante 10 anos (de 2001 a 2011) a produção foi exibida pelo canal. A informação passou a circular na internet por conta do "Guia do Maratonista", publicação na qual o Globoplay anuncia as novas aquisições da plataforma para os assinantes.

Em 2014, "Dragon Ball" completou exatos 30 anos de criação. É quando Akira Toriyama lançou o mangá pela revista "Weekly Shonen Jump". Em 1986, a história ganhou a primeira temporada na versão anime.

Origem

A história é centrada em Goku, um garoto com cauda de macaco e força sem igual. A trama acompanha o personagem da infância à fase adulta. Nesse intervalo, ele conheceu Bulma e juntos foram em busca das sete Esferas do Dragão. Para salvar a Terra, Goku encara diferentes inimigos como Piccolo, Freeza, Cell, Boo, entre outros, se tornando o protetor da Terra e todo o universo.

Legenda: Série aborda a evolução de Goku

A legião de apaixonados por "Dragon Ball" só cresceu no correr das décadas. A franquia conta com diferentes fases. A primeira foi ao ar entre 1986 e 1989. Seguriam-se "Dragon Ball Z" (1989–1996), "Dragon Ball GT" (1996–1997), "Dragon Ball Kai" (2009–2015), "Dragon Ball Super" (2015–2018) e "Super Dragon Ball Heroes".

Além de inúmeros games, vinte filmes animados baseados na série foram lançados no Japão. Em 2009, a versão live-action deste universo chegou aos cinemas. Dirigido por James Wong, "Dragonball Evolution" foi considerado um fiasco pelos fãs do anime.