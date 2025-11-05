Filho ainda não contou a Milton Nascimento sobre morte de Lô Borges

O filho de Milton Nascimento, Augusto Nascimento, revelou à imprensa que ainda não contou ao pai sobre o falecimento de Lô Borges. Milton e Lô foram amigos e parceiros musicais.

O velório de Lô Borges foi realizado em Belo Horizonte nessa terça-feira (4). O cantor e fundador do Clube da Esquina, ao lado de Milton, faleceu aos 73 anos. Ele passou 18 dias internado, após passar mal em casa. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos.

Augusto Nascimento compareceu ao funeral e revelou a jornalistas que preferiu isentar o pai, de 83 anos, da notícia por enquanto.

"Todas às vezes que tive algum diálogo difícil com meu pai, o médico dele sempre esteve presente", compartilhou. Augusto Nascimento Filho de Milton Nascimento

Milton Nascimento está sob cuidados médicos para tratar a Demência com Corpos de Lewy (DCL), doença da qual foi diagnosticada este ano.

Augusto disse que o pai ficará sabendo da notícia, mas não agora. Ele pretende contar na presença do médico de Milton, durante uma consulta de rotina prevista para este sábado (8).

*Estagiário sob supervisão da editora Mariana Lazari.