Filha de Raul Seixas fala sobre o pai, que completaria 80 anos: 'Estaria cancelado'

Caso estivesse vivo, o cantor e poeta Raul Seixas estaria completando, neste sábado (28), 80 anos. Em meio aos preparativos para celebrar a data, a filha caçula do artista, a DJ Vivi Seixas, falou sobre o legado do pai.

Em entrevista ao O Globo, ela disse que, se ele estivesse vivo, estaria “cancelado, incomodando muita gente”.

Veja também Zoeira Entenda a história da suposta briga entre Silvio Santos e Raul Seixas Verso Paulo Coelho diz que sucesso de Raul Seixas foi espontâneo e que persiste 30 anos após morte

“Não faço ideia do que ele estaria pensando, mas com certeza ainda estaria compondo. E teria letras muito mais poderosas, porque estaria sem a censura em cima. Se, naquela época, ele já provocou tanto e conseguiu botar nas entrelinhas, imagina sem a censura, podendo falar o que quisesse”, disse.

”Também com certeza estaria muito “cancelado” (risos), incomodando muita gente, cutucando muitas feridas. Mas sempre botando as pessoas para cima. Ele tinha isso de falar para as pessoas terem coragem e tentarem outra vez” Vivi Seixas Filha de Raul Seixas

Para marcar o aniversário do cantor, a Globoplay lançou uma série de oito episódios chamada “Raul Seixas: Eu Sou”. Familiares, amigos e fãs também serão “presenteados” com shows, exposições, musicais, espetáculo de ópera e relançamento de vinis de Raul.

Vivi Seixas escreveu uma carta emocionante ao pai. “Suas músicas continuam aí, atravessando gerações, emocionando, provocando, despertando. E eu continuo aqui, cuidando com muito amor e responsabilidade da sua história. Mesmo com pouco tempo juntos, você deixou marcas profundas em mim”, disse no texto publicado na “Veja Rio”.

Ela também falou sobre o legado do cantor.

”Muita coisa mudou no mundo desde 1989. E, ao mesmo tempo, tem muita coisa que você já cantava lá atrás e que continua atual. A vontade de liberdade, o questionamento, o inconformismo, a poesia, deixou uma trilha forte demais pra se apagar... Por aqui, seguimos girando o disco, girando a vida, cuidando da sua história e fazendo a nossa” Vivi Seixas Filha de Raul Seixas

Neste sábado, o projeto “O Baú do Raul”, que rodou o Brasil a partir de 1992, ganha uma nova edição no Circo Voador, no Rio de Janeiro. Artistas como Frejat, Paulinho Moska, Ana Cañas, BNegão participam do espetáculo.

“Qualquer pessoa que tivesse um pai tão genial faria isso, de zelar pela obra dele, mas isso veio com a maturidade, também. Antigamente eu queria ir para festas. Sempre vi o trabalho que a minha mãe teve ao longo desses anos e, agora, ela está me passando todo o seu conhecimento. É hora de aproveitá-la. Sei da responsabilidade que é. Se depender de mim, vou ficar até os meus últimos dias zelando pela obra do meu pai”, disse Vivi em entrevista ao O Globo.

Homenagens

Além da série e do show no Rio de Janeiro, haverá ainda, em São Paulo, a 100ª apresentação do musical do ator Bruce Gomlevsky homenageando o cantor. Um compacto com versões inéditas de “Cowboy fora da lei” também será lançado.

As homenagens seguem em julho. No dia 11, estreia uma exposição no Museu da Imagem e do Som (MIS) de São Paulo. No fim do mês, a Universal Music lança um EP homenageando Raul. No fim do ano ou já em 2026, estreia “Raul Seixas, uma Ópera Rock Brasiliana”, com direção musical de Russo Passapusso, unindo o BaianaSystem à Orquestra Afrosinfônica.