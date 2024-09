Festival Ponto.CE retorna a Fortaleza com dois dias de shows e ações sociais; veja programação

Após um hiato de dois anos, o Festival Ponto.CE retorna à ativa neste mês, com atrações musicais e ações formativas em três cidades cearenses: Fortaleza, Horizonte e Aquiraz. As primeiras atividades começam neste sábado (07), no Centro Cultural Quilombola Negro Cazuza, em Horizonte, e seguem até o dia 11 de outubro.

Celebrando sua 15ª edição, o evento chega em formato redimensionado, com line-up reduzido, mas foco em atrações inéditas – tanto cearenses quanto de outros estados.

“A questão do redimensionamento foi provocada por problemas orçamentários”, explica Rafael Bandeira, diretor do festival. “O recurso que a gente conseguiu foi através da Lei Paulo Gustavo, que é um recurso mais reduzido, então a gente precisou se adaptar à realidade financeira para organizar o festival como um todo”, destaca.

Em 2020, o festival já havia passado por uma adaptação, em decorrência da pandemia, com apresentações em formato híbrido. A última edição tradicional do Ponto.CE ocorreu em 2018, quando o festival trouxe nomes como Gabriel O Pensador, Sepultura e Pennywise (EUA) para a Praça Verde do Dragão do Mar.

Legenda: Rapper mineira Brisa Flow é uma das headliners do festival, em show com participação do cearense Mateus Fazeno Rock Foto: Divulgação / Tainá Cavalcante/Divulgação

Em 2024, serão três dias de shows: também neste sábado, a Switch Stance (CE) abre o evento com uma apresentação no Anfiteatro da Beira Mar; nos dias 13 e 14 de setembro, os shows são no Anfiteatro do Dragão do Mar, com os artistas Sh4rk (CE), Luiza Nobel (CE), Sain (RJ), Brisa Flow (MG) convida Mateus Fazeno Rock, Visceral Suffering (CE), Corja! (CE), Troops of Doom (MG) e Crypta (SP).

Com ritmos musicais variados, contemplando do metal ao trap, o line-up do evento também se destaca pela diversidade de gênero: das oito atrações principais, quatro são mulheres ou lideradas por mulheres.

O encerramento oficial do evento será no dia 11 de outubro, na Estação das Artes, com a realização do Ballroom Punk Rock Ball.

Legenda: Banda paulista Crypta se apresenta no dia 14 de setembro Foto: Divulgação

Além da programação musical, retornam também as ações formativas e sociais do festival, como oficinas, rodas de conversa e arrecadação de produtos de higiene para doação. Neste ano, o braço social do evento – iniciado na 3ª edição, em 2008 – começa neste sábado (07) e se estende aos municípios de Horizonte e Aquiraz, que recebem ações no Centro Cultural Quilombola Negro Cazuza e na Escola Indígena Jenipapo Kanindé, respectivamente.

“Mesmo com a questão orçamentária, a gente optou por não tirar essas ações. É um dos pontos fortes do festival”, destaca Rafael Bandeira. Entre as atividades estão oficinas de trancismo, dança, fotografia e concepção de instrumentos musicais, entre outras.

“A gente fez um planejamento inicial com os agentes desses municípios para entender quais eram as demandas e eles montaram com a gente essa programação, o que foi muito interessante”, conclui.

Em novo formato, festival pode retomar periodicidade

Legenda: Line-up enxuto é aposta para retomar periodicidade do evento Foto: Luiz Alves/Divulgação

Sucesso de público nos anos 2000 e conhecido por manter a cena de rock viva na Capital, o Ponto.CE pode retornar ao calendário festivo da Cidade – mas ainda encontra desafios para voltar ao formato original.

Segundo o diretor Rafael Bandeira, “a ideia é sempre manter o festival ativo”, mas não há como prever, ainda, em qual periodicidade ele será realizado. Isso porque a captação de recursos tem impedido que o evento aconteça no formato ideal e, destaca o idealizador, “não adianta fazer de qualquer jeito”.

“Se a gente conseguir fazer dentro de um formato que seja interessante para todos os agentes – para os artistas, para a equipe, para o público principalmente, para os parceiros envolvidos de uma maneira geral –, a gente vai fazer, nem que a gente tenha que se readequar como foi em 2024”, pontua Bandeira. “Mas eu tenho certeza que essa vai ser uma edição muito bacana, e uma forma muito legal de a gente comemorar a 15ª edição”, completa.

Confira a programação completa:

Shows

Sábado (07/09)

19h - Show de lançamento do festival | Switch Stance lança o DVD " 20 anos Além da Estrada”.

Onde: Anfiteatro da Volta da Jurema (Beira Mar)

Entrada gratuita

Sexta-feira (13/09)

18h às 0h - Show com Sh4rk (CE), Luiza Nobel (CE), Sain (RJ) e Brisa Flow (MG) convida Mateus Fazeno Rock

Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) / R$ 45 (inteira social - mediante doação de um pacote de absorvente ou item de higiene) / R$ 80 (inteira) | Vendas no Sympla

Onde: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Sábado (14/09)

18h às 00h - Shows com Visceral Suffering (CE), Corja! (CE), Troops of Doom (MG) e Crypta (SP)

Ingressos: R$ 40 (meia-entrada) / R$ 45 (inteira social - mediante doação de um pacote de absorvente ou item de higiene) / R$ 80 (inteira) | Vendas no Sympla

Onde: Anfiteatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (rua Dragão do Mar, 81 - Praia de Iracema)

Sexta-feira (11/10)

18h - Encerramento da 15° edição Festival Ponto.CE com Ballroom Punk Rock Ball

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Entrada gratuita

Ações formativas

Sábado (07/09)

9h às 15h - Oficina “Trancismo” com Isabelle Davis

10h às 14h - Oficina “Construção de instrumentos musicais com materiais recicláveis” com Afrokaos

13h às 17h - Oficina “Audiovisual com o celular” com Tomaz Maranhão

13h às 16h - Oficina “Danças Afro - Introdução ao improviso com Baile Fznrck” com Rafael Lima, Larissa Ribeiro e Raffa Tomaz

Onde: Centro Cultural Quilombola Negro Cazuza (Horizonte)

Quinta-feira (12/09)

13h às 15h - Oficina “Biojoias” com Naiara Jenipapo

15h às 17h - Oficina “Fotografia de produtos” com Tomaz Maranhão

Onde: Escola Indígena Jenipapo Kanindé (rua Lagoa Encantada, s/n - Iguape - Aquiraz)

Sábado (14/09)

15h às 15h30 - Pocket show com Brisa Flow | Participação Cacique Pequeno

15h30 às 16h30 - Palestra Dignidade Menstrual com Larissa Maia, da Comunidade Sangue Nosso

Onde: Escola Indígena Jenipapo Kanindé (rua Lagoa Encantada, s/n - Iguape - Aquiraz)

Entrada gratuita

Sábado (21/09)

18h - Ponto na Praça - DJ Viúva Negra e roda de conversa sobre a Comunidade Sangue Nosso, com Larissa Maia / Pocket Show com Rafa Martins

Entrada gratuita

Onde: Praça Dom Helder Câmara (av. Dioguinho, 3519 - Vicente Pinzon - Fortaleza)