Fã de horror? 'Sinistro Fest' chega a Fortaleza com filmes de EUA, Europa e Brasil

A capital cearense entra na rota dos festivais especializados no cinema fantástico. Com 60 filmes e cinco dias de programação gratuita, o Sinistro Fest exibe as mais recentes produções do gênero. Obras de Brasil, EUA e Europa participam da mostra competitiva.

Entre os dias 09 e 13 de agosto, o Cineteatro São Luiz promete ser ponto de encontro dos fãs dessa cinematografia. Um encontro com a ficção científica, horror, suspense... O que a imaginação dos novos diretores e diretoras sonhar. Seis categorias concorrem ao troféu Quibungo.

Realizada de maneira independente, sem patrocínio ou edital de fomento, o Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará teve 803 trabalhos inscritos. Um trabalho de fôlego para a curadoria formada por Beatriz Saldanha, Carlos Primati e Yasmine Evaristo.

Na abertura do festival, o público contará com a exibição de uma raridade. Trata-se do filme “A Praga”, dirigida por José Mojica Marins (1936-2020). Filmado em 1980, o trabalho não chegou a ser concluído e era dado como perdido. Após restauração, realiza sua estreia no Nordeste com o Sinistro Fest.

"Temos muitos realizadores no Nordeste. Gente que faz flime de gênero e o festival preenche essa lacuna. Nossa região é muito criativa, com imaginação aflorada. O gênero fantástico se liga fortemente com nossa realidade", conta Wesley Gondim, cofundador do festival.

Cenário atual do cinema

Com tantas obras inscritas, Yasmine Evaristo explica que o desafio da curadoria foi intenso. Ter contato com tantos títulos permitiu que a pesquisadora acessasse um rico panorama do novo audiovisual. Em entrevista, a curadora aponta que o cinema fantástico está cada vez mais inventivo e conectado a particularidades culturais.

Em relação aos filmes brasileiros, por exemplo, as histórias carregam características de seus estados e/ou regiões, abordando temas relacionados a diferentes áreas como cosmogonia, religiões, oralidade, literatura, política e etc.

"Estamos lidando muitas vezes com histórias que foram e sempre serão contadas, mas por meio de interlocutores diferentes. Por exemplo, assisti a filmes sobre maternidade do ponto de vista de umas realizadora, scifi românticos queer, narrativas da cultura indígena contadas por indígenas. Tudo isso é muito rico. E está acontecendo aqui e em outros países", descreve Yasmine Evaristo.

Fantasia no Ceará

Entre a programação estão os longas, “A Macabra Biblioteca do Sr. Luchetti”, do cineasta Paulo Biscaia Filho, o chileno “Cinema Psycho”, “Follow Her”, da americana Sylvia Caminer e “The Abandon”, também dos Estados Unidos. Para Gondim, que organiza o evento com Thiago Rocha, projetos com o Sinistro Fest ajudam a divulgar novos filmes e realizadores que estão fora do circuito comercial.

Cearense, com carreira consolidada em Brasília, Wesley Gondim dirigiu cinco curtas-metragens, entre ficção e documentários. A partir de sua experiência no circuito de exibição independente, percebeu a importância de montar um festival em Fortaleza. "É tão importante para mim que sou realizador que tive que fazer um festival", aponta.

Trailer de "Sugar Dead"

O júri oficial será composto pela escritora mexicana Sandra Becerril, o crítico de cinema cearense Diego Benevides, o produtor de cinema argentino Hernan Moyano, o cineasta chileno Jorge Olguín e a crítica de cinema cearense Raiane Ferreira.

Entre os próximos projetos, Wesley Gondim trabalha a estreia em longas-metragens com o documentário "Afeminadas" e o longa de ficção de terror psicológico "Cáustico". Idealizar o Festival Internacional de Cinema Fantástico do Ceará, mesmo com recursos próprios, é a concretização de um sonho para o fã de cinema fantástico.

O objetivo é continuar com novas edições no Sinistro Fest. Caso possível, com melhores condições de apoio. "Quero trazer os realizadores, fazer oficinas, ficar bem maior.", finaliza o organizador.