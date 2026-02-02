Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

CAPTEI: Carla Nogueira abre seu apê para encontro com a autora Patrícia Bathory

Psicoterapeuta apresenta “Conectados” em roda íntima marcada por troca, reflexão e leveza

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
Jeritza Gurgel
Legenda: Carla Nogueira e Patrícia Bathory
Foto: Pedro Porcelini

Nada de pressa nem protocolos engessados. Na tarde de quinta-feira, 29, o endereço cool do Meireles foi o apê de Carla Nogueira, cenário de um encontro que misturou boa conversa, conteúdo e charme urbano.

Legenda: Geovana Bezerra, Carla Nogueira, Pauliani Plutarco e Luciana Bezerra
Foto: Pedro Porcelini

A convidada da vez, a psicoterapeuta e autora Patrícia Bathory, apresentou ideias do livro Conectados a um grupo afinado de mulheres de diferentes áreas, todas unidas pelo prazer da leitura — esse luxo silencioso.

Legenda: Patrícia Bathory
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Conectados
Foto: Pedro Porcelini

O clima foi de escuta real e troca sem pose. Patrícia falou por cerca de 30 minutos, depois a conversa correu solta, em roda, com reflexões compartilhadas e atenção plena, item cada vez mais raro. Para fechar, como manda a cartilha do bem-viver contemporâneo, rodízio de crepes e vinho na medida certa. Leve, elegante e com aquele ar de tarde que valeu a pausa.

Legenda: Convidadas
Foto: Pedro Porcelini

Veja as fotos captadas por Pedro Porcelini:

Legenda: Carla Nogueira e Ednice Bezerra
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Patrícia Bathory e Fernanda Matoso
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Carla Nogueira, Jeritza Gurgel e Patricia Bathory
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Conectados
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Carla Nogueira e Margareth Regadas
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Germana Wanderley e Patrícia Bathory
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Carlota Fiúza e Mariana Lobo
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Carla Nogueira, Patricia Bathory e Manuella Bizerril
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Carla Nogueira e Pauliani Plutarco
Foto: LC Moreira

Legenda: Vanessa Almada e Patrícia Bathory
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Shirleuda Tavares, Carla Nogueira e Talynie Mihailiuc
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Germana Wanderley e Patrícia Bathory
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Lucila Mendonça e Jeritza Gurgel
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Carol Picanço, Patrícia Bathory e Aline Vasques
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Pauliani Plutarco e Patrícia Bathory
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Carla Nogueira, Patrícia Bathory e Michelinne Pinheiro
Foto: Pedro Porcelini

Legenda: Ingrid Feitosa, Carla Nogueira e Germana Wanderley
Foto: Pedro Porcelini