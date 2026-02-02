CAPTEI: Carla Nogueira abre seu apê para encontro com a autora Patrícia Bathory

Nada de pressa nem protocolos engessados. Na tarde de quinta-feira, 29, o endereço cool do Meireles foi o apê de Carla Nogueira, cenário de um encontro que misturou boa conversa, conteúdo e charme urbano.
A convidada da vez, a psicoterapeuta e autora Patrícia Bathory, apresentou ideias do livro Conectados a um grupo afinado de mulheres de diferentes áreas, todas unidas pelo prazer da leitura — esse luxo silencioso.
O clima foi de escuta real e troca sem pose. Patrícia falou por cerca de 30 minutos, depois a conversa correu solta, em roda, com reflexões compartilhadas e atenção plena, item cada vez mais raro. Para fechar, como manda a cartilha do bem-viver contemporâneo, rodízio de crepes e vinho na medida certa. Leve, elegante e com aquele ar de tarde que valeu a pausa.