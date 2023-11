Em temporada gratuita, Denise Fraga celebra o encontro: 'Arte precisa ser um direito de todos'

Um sucesso desde a estreia, o espetáculo “Eu de Você”, estrelado pela atriz Denise Fraga e dirigido por Luiz Villaça, chega ao Nordeste tendo a Caixa Cultural Fortaleza como palco de entrada. Serão cinco apresentações gratuitas, que iniciaram ontem (8) e seguem até domingo (12). A montagem entrou em cartaz em 2018 e foi interrompida pela pandemia.

“Teve uma hora que a gente achou que talvez nunca voltasse a fazer teatro, a gente não pode esquecer disso. Teve uma hora que a gente não sabia se ia voltar a ter gente reunida assim”, recorda a artista em entrevista ao Diário do Nordeste.

Antes de voltar para os palcos, há pouco mais de um ano, a atriz pensou que teria que reformular o texto para que ele ficasse mais atual. No entanto, durante os ensaios, o que ela e a equipe perceberam é que a peça foi “potencializada pela pandemia”.

Denise Fraga Atriz, produtora e cronista A arte, o divertimento, o lazer, o canto, a dança, a música, o teatro, a literatura: o homem produz isso e o homem necessita disso. E para as pessoas poderem ter acesso a isso, é importante que haja incentivo, principalmente num mundo que gira em torno daquilo que rende

“Na verdade, tem muita gente que acha que a gente fez a peça depois da pandemia, pela peça ser essa espécie de celebração ao encontro, esse convite ao olhar para o outro, a vestir a experiência do outro. Ela parece que foi feita depois de tudo aquilo que a gente passou”, afirma a atriz.

Arte para sobreviver

Uma das poucas alterações recentes no roteiro foi a inclusão de um texto de Simone de Beauvoir que Denise considera “quase um editorial da peça”.

“Ela fala assim, ó: ‘por que eu escrevo? Porque é preciso. Nas horas mais difíceis da minha vida, rabiscar frases, ainda que nunca sejam lidas por ninguém, traz para mim o mesmo conforto que a reza para quem tem fé. Através da linguagem, eu ultrapasso o meu caso particular, eu comungo com toda a humanidade’”, recita.

Assim como a escritora e filósofa francesa, Denise acredita que a arte universaliza experiências humanas, como a dor e a tristeza, tornando-as mais suportáveis. Por isso, a atriz ressalta a relevância de políticas públicas de estímulo e acesso à cultura.

“Eu fiquei muito feliz quando eu soube que [a temporada na Caixa Cultural Fortaleza] era de graça, porque é isso: as pessoas poderem ter acesso, gente que não pode nem pagar um ingresso barato, às vezes”, ressalta. “A arte precisa ser um direito de todos, porque ela é uma necessidade humana”.

Um espetáculo solo, mas nunca um monólogo

Ainda que se trate de um espetáculo solo, Fraga rejeita o título de “monólogo” para "Eu de Você". Inicialmente, a peça foi pensada para ser executada apenas pela atriz, já que ter menos gente no palco permite que o espetáculo seja móvel, com suspensão e retomada de sessões com mais facilidade.

“Mas a gente não consegue nunca fazer uma coisa muito simples”, brinca a artista, que hoje viaja quase sempre em um grupo de nove, dez pessoas, entre técnica e a banda de apoio, 100% feminina.

Além disso, agora, há muito mais gente ali. A “quebra da quarta parede”, parte intrínseca do espetáculo, faz com que Denise não se sinta sozinha em nenhum momento.

Compõem o espetáculo, também, a plateia com quem ela pode dividir sua arte e, como diz Beauvoir, “superar a solidão que é comum a todos nós”. “Eu não consigo nunca chamar essa peça de monólogo. Tem muita gente, eu me sinto muito acompanhada em cena, na verdade”.

Oficina para artistas

Legenda: A atriz, produtora e cronista Denise Fraga dedicou boa parte de sua trajetória artística ao teatro Foto: Cacá Bernardes/Divulgação

Durante a temporada de “Eu de Você” em Fortaleza, Denise também ministrará o workshop “O intérprete e a comunicação do texto”, na próxima sexta-feira (10), das 10h às 13h30. Para participar, é preciso se inscrever previamente no site da Caixa Cultural Fortaleza. O momento é gratuito e destinado a atores, atrizes e artistas profissionais em geral. Serão disponibilizadas apenas 20 vagas.

A artista destaca que a oficina ressalta o que mais a seduz no trabalho como atriz: dar comunicação e sentido às palavras. Na ocasião, os alunos farão leituras e exercícios cênicos a partir das obras "A visita da velha senhora", de Friedrich Dürrenmatt. e "A vida de Galileu", de Bertolt Brecht, ambas já encenadas por Fraga.

Serviço

Espetáculo “Eu de Você”

Data: 8 a 12 de novembro de 2023

Horário: 20h (8 a 11 de novembro) e 19h (12 de novembro)

Local: Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Ingressos gratuitos distribuídos na bilheteria a partir de 1h antes do espetáculo

Classificação indicativa: 12 anos

Acessibilidade: Acesso a pessoas com deficiência | Sessões em LIBRAS e audiodescrição nos dias 10 e 11 de novembro

Mais informações: (85) 3453-2770 e no Instagram da Caixa Cultural Fortaleza

Workshop “O intérprete e a comunicação do texto”

Data: 10 de novembro de 2023

Local: Teatro da Caixa Cultural Fortaleza (Avenida Pessoa Anta, 287 - Praia de Iracema)

Horário: 10h às 13h30

Classificação indicativa: 18 anos

Inscrições: Online, pelo site da Caixa Cultural

20 vagas