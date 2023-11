Com show de Lia de Itamaracá e Daúde, XI Seminário Sesc Etnicidades tem programação gratuita; veja

Nos próximos dias, Fortaleza recebe uma programação especial e gratuita voltada para a representatividade, os saberes e as potencialidades artísticas negras e indígenas. Pela primeira vez, a Capital sediará o Seminário Sesc Etnicidades, que ocorre dos dias 8 a 10 de novembro em equipamentos da rede de Cultura do Estado.

Entre os nomes confirmados na programação estão Nego Bispo e Cacique Pequena, além das cantoras Lia de Itamaracá e Daúde, que realizam o show de encerramento do projeto nesta sexta-feira (10), na Estação das Artes. Na ocasião, as cantoras irão celebrar as tradições sonoras ligadas à diáspora africana e à musicalidade negra.

Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente na plataforma Sympla nesta terça-feira (7), a partir das 14h, ou no dia do evento, por ordem de chegada. Serão disponibilizados 1.000 ingressos virtualmente e 1.000 na Estação das Artes.

Veja também

As demais atividades, como a conferência de abertura, aulas-debates e rodas de conversa, ocorrem no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura e na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece). Para participar, é preciso se inscrever previamente no site do Sesc Ceará.

Confira a programação completa:

Quarta-feira (08/11)

18h30 às 20h – Conferência de abertura - "Os imaginários brasileiros passam por nós: povoar e construir com pessoas indígenas e negras", com Lia de Itamaracá e Cacique Pequena