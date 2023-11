Grupo Galpão apresenta espetáculo que mescla teatro, dança e música ao vivo em Fortaleza

Com 40 anos de estrada, mais de 100 prêmios conquistados e 26 espetáculos no currículo, o tradicional Grupo Galpão não cansa de surpreender. Prova disso é o trabalho da trupe mineira que chega à Fortaleza nos dias 10 e 11 de novembro. "Cabaré Coragem" une dramaturgia, dança e música ao vivo para reafirmar o poder da arte como expressão e crítica social.

No enredo, o público acompanha mais uma noite no cabaré que intitula a peça. Numa atmosfera engraçada e delirante, os artistas dançam, cantam e fazem números de variedades, enquanto estranhas contradições daquele lugar vão despontando no palco.

Ao percorrer esse universo, de Brecht à contemporaneidade, o espetáculo destaca uma envelhecida e decadente turma que, apesar das intempéries, enxerga o fazer artístico como força.

Ao mesclar um repertório de músicas interpretadas ao vivo com números de variedades e danças, fragmentos de textos da obra de Brecht e cenas de dramaturgia própria, o Cabaré Coragem convida o público a uma viagem sonora e visual.

As apresentações serão realizadas às 20h. Os ingressos, a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), estarão à venda a partir desta segunda-feira (6), às 12h, na plataforma Sympla.

Plateia participa junto

Fiel às origens de teatro popular e de rua, o Grupo Galpão busca, na nova montagem, a ocupação de espaços alternativos ao romper, uma vez mais, com a relação entre palco e plateia, numa encenação que incorpora, radicalmente, a presença do público, sempre convidado a compartilhar da encenação.

Legenda: No palco, os artistas dançam, cantam e fazem números de variedades, enquanto estranhas contradições daquele lugar vão despontando Foto: Bruna Brandão

No fim das contas, “Cabaré Coragem” – cujo nome faz menção à icônica personagem de Brecht, Mãe Coragem, e agora faz passagem pelo Nordeste – é um espetáculo que, por meio da música e do humor, permite que as pessoas pensem no velho sistema em que vivem, no qual alguns poucos levam uma vida de privilégios, enquanto a maioria sente fome.

A mistura de experimentos artísticos resulta em um divertido e irônico show de variedades. Os atores e atrizes encarnam figuras de um decadente cabaré, onde apresentam números de canto, dança, acrobacia e outros entretenimentos. Todos eles misturados à plateia, que também é convidada a beber e a cantar.

Oficinas para atores

Além da realização da montagem, o Grupo Galpão também fará oficinas durante a estadia na Capital. No dia 9 de novembro, das 14h às 18h, na sala de Teatro Sidney Souto do Porto Iracema das Artes, será realizada a “Oficina Petrobras Diálogos Clássicos - Jogo de Cena”, com a atriz Inês Peixoto.

Por sua vez, em 12 de novembro, das 9h às 13h, no auditório do Porto Iracema das Artes, será realizada a “Oficina Petrobras Tecnologia da Cena", com Rodrigo Marçal e Beatriz Radicchi. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 8/11, às 12h, por este link. Apenas 30 vagas por oficina.



Serviço

Espetáculo "Cabaré Coragem", do Grupo Galpão

Dias 10 e 11 de novembro, às 20h, no Hub Cultural Porto Dragão (R. Bóris, 90 - Centro). Ingressos: R$30 (inteira) e R$15 (meia). Venda de ingressos por este link. Classificação: 18 anos. Mais informações no site do grupo. O espetáculo terá interpretação em Libras