Festival da Sardinha movimenta Caponga com shows nacionais e competição entre chefs

Cravado no calendário cearense há 15 anos, o Festival da Sardinha chega à mais uma edição primando por tudo aquilo que o faz aguardado: a mescla de gastronomia, arte e cultura em pleno litoral. Entre os dias 9 e 11 de novembro, a Praia da Caponga é novamente o cenário do evento, com programação diversa e atenta aos mais diferentes públicos.

Serão comercializados vários pratos preparados por chefs de cozinha locais em uma Arena de Gastronomia. O local é dividido em espaços para expositores do segmento de alimentação fora do lar e participação de comerciantes de alimentação como restaurantes, barracas de praia, lanchonetes, dentre outros.

Todos os expositores da Arena de Gastronomia participarão de uma capacitação de higiene, manipulação e preparação de alimentos tendo como ingrediente principal a sardinha e frutos do mar. Os expositores receberão ainda uma consultoria para montagem e apresentação dos pratos que irão concorrer no Concurso de Gastronomia.

Legenda: Concurso de pesca, oficina e concurso de gastronomia e a Cozinha Show são outros pontos de destaque do evento Foto: Kid Júnior

Além disso, o festival contará com concurso de pesca, oficina e concurso de gastronomia e a Cozinha Show, estrutura montada para apresentações de receitas ao vivo, nas quais a sardinha é o foco. No concurso de gastronomia, são convidados chefs aclamados e autoridades para fazer parte da mesa avaliadora em um evento que apresenta inúmeras possibilidades gastronômicas e uma programação cultural e musical.

Não é só comida

Espaços destinados à exposição e comercialização do artesanato de Cascavel e da região do litoral leste cearense igualmente ganham força no festival. A programação estará dentro da Arena de Empreendedorismo, que contará ainda com espaço de convivência e conhecimento destinado às instituições parceiras do evento; Rota das Falésias; Palco Viva Cultura com apresentações artísticas e culturais (música, dança, esquete teatral) com grupos locais e um corredor de exposição com os desenhos selecionados do concurso de desenho.

Este terá a participação de centenas de crianças. Em 2023, a temática do concurso de desenho é a comemoração dos 15 anos de festival. Os desenhos produzidos pelos alunos das escolas públicas municipais passarão por três etapas serão premiados durante solenidade na feira de artesanato da praia da Caponga, seguindo programação cultural com teatro, dança e música.

Outro grande destaque do evento é a programação musical. A 15ª edição do Festival da Sardinha apresentará o grande nome do samba nacional Demônios da Garoa. A banda paulista animará a festa na noite de sábado (11). Também no sábado, o grupo cenomusical Dona Zefinha abre a programação de shows, encerrando a noite com a cantora Gil Mendes.

Legenda: O empreendedorismo é um dos pontos a serem ressaltados com o festival Foto: Natinho Rodrigues

Antes disso, na sexta (10), para abrir a programação na arena de shows, a Superbanda sobe ao palco, seguida pela banda O Verbo. Dorgival Dantas fecha o dia, entoando alguns dos maiores sucesso.

A novidade desta edição é a noite de bênçãos, com Ana Clara e Ítalo Poeta, abrindo o festival na quinta-feira (09/11). Esse mesmo instante contará com a presença do cantor e sanfoneiro Nonato Lima.

Por estar alinhado aos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU para erradicação da fome e combate à pobreza, o Festival estimulará o público a doar 1kg de alimento não-perecível na entrada do evento, seja nas programações gerais ou musicais, para a Campanha Natal Solidário. Anualmente, centenas de cestas básicas são distribuídas às comunidades carentes do distrito e regiões vizinhas.



Serviço

15° Festival da Sardinha, Gastronomia, Arte e Cultura no Litoral de Cascavel

Dias 9, 10 e 11 de novembro na Praia da Caponga (CE). Mais informações por meio do site e das redes sociais do evento