Fernanda Torres, indicada ao Oscar 2025 de "Melhor Atriz" por sua performance em "Ainda Estou Aqui", elogiou a protagonista de "Emilia Pérez", Karla Sofía Gascón, uma de suas principais concorrentes na categoria, e pediu que os fãs brasileiros não tratem ninguém mal e não criem rivalidade entre as artistas.

O pronunciamento foi publicado pela intérprete de Eunice Paiva nas redes sociais após Sofía Gascón "pedir ajuda" para lidar com os ataques que têm recebido de brasileiros na Internet. "Fernanda, por favor, um abraço. Te amo muito. Me ajuda com essa galera", brincou ela, em entrevista ao G1.

Fernanda disse que conheceu Sofía em uma festa em Hollywood e que foi a espanhola quem a "pegou pela mão" e apresentou aos colegas. "Foi de um carinho, de uma solidariedade. [...] Ela realmente me pegou no colo e foi me botando na festa", disse a brasileira. "Não vamos tratar ninguém mal e criar uma coisa que é um contra o outro, pelo amor de Deus. Sou para sempre grata à Sofía Gascón. Ela está maravilhosa em 'Emilia Pérez'", continuou.

Por fim, a atriz mencionou as outras mulheres que disputam o Oscar de "Melhor Atriz" este ano e disse que todas merecem as indicações.

"Demi Moore me mandou uma mensagem pessoal antes do Globo de Ouro, uma mulher de um carinho. [...] Cynthia Erivo, meu Deus, aquela deusa pela segunda vez indicada. Mikey Madison, quem viu 'Anora' aqui? Tem que ver. Ela está incrível. Então, quero dizer que todo mundo ali merece, e merece o carinho da gente. Não vamos alimentar o ódio. E quero dizer, Karla Sofía Gascón, te amo para sempre. Uma mulher generosa, talentosa", concluiu Fernanda.

Veja também Verso Atriz de 'Emilia Pérez' fala sobre concorrer com Fernanda Torres no Oscar 2025: 'Tomara' Verso Com três indicações ao Oscar 2025, 'Ainda Estou Aqui' lidera aprovação da crítica entre concorrentes

Karla Sofía Gascón também elogiou Fernanda Torres

Em passagem pelo Brasil para divulgar "Emilia Pérez", Sofía Gascón disse que não assistiu "Ainda Estou Aqui", mas descreveu Fernanda como uma profissional "maravilhosa que merece todo o reconhecimento do mundo" e, questionada sobre a probabilidade de ambas concorrerem ao prêmio de "Melhor Atriz" no Oscar, disse: "Tomara".

No entanto, a espanhola criticou a postura dos brasileiros nas redes sociais, que a diminuem para exaltar a brasileira. "Não gosto disso. Acho feio usarem a minha atuação ou o meu filme como uma plataforma para elogiar Fernanda Torres ou o filme dela, entende? Para ressaltar o trabalho de uma atriz, não é necessário desmerecer o trabalho de outra", desabafou.