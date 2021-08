Ed Asner, voz do velhinho da animação 'Up: Altas Aventuras', morre aos 91

O ator americano Ed Asner morreu aos 91 anos neste domingo, dia 29. Ele ficou conhecido ao fazer a voz original ao simpático e rabugento personagem principal da animação da Pixar "Up - Altas Aventuras", vencedora de duas estatuetas do Oscar. Ele também ficou conhecido por interpretar Lou Grant nas séries "The Mary Tyler Moore Show" e "Lou Grant".



A informação foi confirmada pela família do ator na conta oficial dele no Twitter. "Lamentamos dizer que nosso amado patriarca faleceu nesta manhã pacificamente", diz o texto. "Boa noite papai, nós te amamos".

Publicação no Twitter:



Asner colecionou sete prêmios Emmy. A série "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) lhe rendeu três troféus de melhor ator coadjuvante. Quando a série foi encerrada, ele retornou ao papel que fazia na produção, Lou Grant, na produção que leva o nome do personagem.



Centrado no dia a dia de um jornal, o seriado deu a Asner mais dois Emmys de melhor ator. Outros dois prêmios, para completar a lista, foram pela sua participação nas minisséries "Rich Man, Poor Man" (1976) e "Raízes" (1977).



O ator também tinha destaque na dublagem de animações. Além de dublar o Sr. Fredericksen em "Up" em 2009, ele trabalhou com voz em séries como "Capitão Planeta" (1990), "Batman" (1992) e "The Boondocks" (2005).



Recentemente, Asner apareceu em "Grace & Frankie" e "Cobra Kai", ambas produções da Netflix, e dublou ainda "American Dad!".