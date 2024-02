Do maracatu ao samba, confira programações de “ressaca” de Carnaval em Fortaleza

Mesmo com a chegada da quarta-feira de cinzas, a folia de Carnaval em 2024 já tem data e hora marcadas para se estender além do encerramento oficial. Após quatro dias de festa em Fortaleza, diferentes espaços da Cidade irão receber a partir de hoje (14) e até o fim de semana programações de “ressaca” de Carnaval para quem ainda quiser — e conseguir — curtir. Confira!

CULINÁRIA DA VAN

Já para esta quarta-feira de cinzas, a Culinária da Van do Benfica promove programação especial comandada pelo grupo Os Transacionais. A banda, que se apresentou nos quatro dias de festa, dá o tom da ressaca promovida pelo restaurante com repertório que deve passear por canções carnavalescas. O evento inicia às 16 horas e o show está marcado para 17 horas.

Quando: quarta-feira (14), a partir das 16 horas

Onde: Culinária da Van Benfica (rua Waldery Uchôa, 260)

Quanto: R$ 25; ingressos à venda no Sympla

Mais informações: (85) 3046.8600 e no Instagram @culinaria.davan

ESTAÇÃO DAS ARTES

A programação da Estação das Artes retorna na próxima quinta-feira (15) com destaque para os batuques tradicionais da folia carnavalesca do Ceará. Na data, o equipamento cultural irá receber o Maracatu Solar, agremiação que desfilou na avenida Domingos Olímpio no sábado (10) e também ocupou ruas e palcos do Benfica ao longo do Carnaval. A apresentação na Estação será das 19 às 20 horas.

Quando: quinta-feira (15), a partir das 19 horas

Onde: Estação das Artes (rua Dr. João Moreira, 540 - Centro)

Gratuito. Entrada sujeita à capacidade do espaço

Mais informações: no Instagram @estacaodasartes.ce

RIOMAR FORTALEZA

O Shopping RioMar Fortaleza promete uma “Super Ressaca de Carnaval” para este fim de semana. No sábado (17) e no domingo (18), sempre de 16 às 21 horas, o Estacionamento da Lagoa do shopping irá acolher programação musical totalmente carnavalesca. No primeiro dia, estão previstas apresentações do Baqueta Clube de Ritmistas, da banda os Transacionais e do Bloco Mambembe. Já no segundo, a folia será com o grupo Pimenta Malagueta, a cantora Di Ferreira e a Superbanda.

Quando: sábado (17) e domingo (18), a partir de 16 horas

Onde: Estacionamento Lagoa do RioMar Fortaleza (R. Des. Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Gratuito.

Mais informações: 3066-2002 (WhatsApp) e no Instagram @riomarfortaleza

AUÊ FEIRA CRIATIVA

A próxima edição da Auê Feira Criativa será de ressaca de Carnaval. No sábado (17) e domingo (18), a Praça das Flores irá acolher, além dos estandes das marcas autorais que participam do evento, programação musical especial. Entre as atrações, está o show Samba & Água Fresca, comandado pelo cantor Dipas no domingo, a partir do meio-dia. Na ocasião, ele convida a cantora Mulher Barbada para o palco. Outras atrações ainda serão divulgadas.

Quando: sábado (17) e domingo (18)

Onde: Praça das Flores (av. Desembargador Moreira)

Gratuito.

Mais informações: no Instagram @auefeiracriativa