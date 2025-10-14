Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

D'Angelo morre aos 51 anos após luta contra câncer

A família enviou comunicado à imprensa americana confirmando a morte

Escrito por
e
Verso
Michael Eugene Archer
Legenda: O artista tratava um câncer no pâncreas
Foto: Roqai / Wikimedia Commons

O cantor e músico de soul Michael Eugene Archer, conhecido como D'Angelo, morreu aos 51 anos após lutar contra um câncer no pâncreas, segundo informou a imprensa dos Estados Unidos, nesta terça-feira (14).

A morte do músico foi noticiada pela revista People e pelo TMZ, após comunicado enviado pela família do artista.

"Somos eternamente gratos pelo legado de música extraordinariamente comovente que ele deixa para trás. Pedimos que respeitem nossa privacidade durante este momento difícil, mas convidamos todos a se juntarem a nós em luto por sua partida, enquanto também celebramos o presente da música que ele deixou para o mundo", diz a nota.

O DJ Premier lamentou a perda no X. "Uma perda muito triste com a partida de D'Angelo. Vivemos tantos momentos maravilhosos. Sentiremos muita sua falta. Durma em paz, D', Amo você, REI", escreveu.

Artista premiado

Nascido em 1974 na Virgínia, nos Estados Unidos, D`Angelo se tornou um renomado cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor musical de R&B e neo soul

Ao longo de sua carreira, o artista recebeu 14 indicações ao Grammy, e venceu quatro, incluindo melhor álbum de R&B, duas vezes, por "Voodoo" e "Black Messiah".

 

 

