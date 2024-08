Conheça os apresentadores dos novos programas da Verdinha, com jeito todo cearense de informar

Novos ares para a Verdinha. Desde a última segunda-feira (5), a Rádio estreou dois programas para ficar ainda mais conectada ao público. A Hora da Verdinha e Verdinha Notícias substituem, respectivamente, DN Tarde e DN Noite. A ideia é seguir comunicando de um jeito todo cearense, embora com rostos e propostas diferentes na condução.

Aluísio Vilar assume A Hora da Verdinha de segunda a sexta, a partir das 16h. Alânio Pereira comanda o Verdinha Notícias nos mesmos dias da semana, às 19h. Ambos são veiculados pela FM 92.5 e pela TV Diário, no canal 22. Os jornalistas se dizem entusiasmados com a nova empreitada e dividem detalhes sobre as atrações.

Veja também Verso Parque dos dinossauros em Caucaia tem réplicas em tamanho real, trilha pela floresta e surpresas Verso Cinema de graça para crianças: Cine Miau tem programação educativa em três cidades do Ceará

“É um momento muito enriquecedor pra mim, quero dar meu melhor”, partilha Aluísio Vilar, cuja alegria transborda em recordar de como as pessoas comentavam o desejo de vê-lo no ar para além do trabalho nos bastidores. “Estou tentando ser isso, alguém que agrada o público”.

Segundo ele, A Hora da Verdinha é um programa leve, informal, com atmosfera bastante descontraída. Isso não impedirá que acontecimentos factuais ganhem destaque quando necessário. “Vamos abrir espaço para eles, claro, mas não é essa a intenção do programa. A gente quer proporcionar realmente uma hora de conversa”.

Legenda: "A gente quer proporcionar realmente uma hora de conversa", diz Aluísio sobre A Hora da Verdinha Foto: Kid Júnior

Notícias do Ceará e do Brasil, não à toa, serão comunicadas em tom de bate-papo para que ouvintes e telespectadores se sintam à vontade. O convite é claro: o apresentador quer sentar no mesmo sofá que você.

“Não vamos deixar as informações de lado, muito menos a prestação de serviço. Só queremos dar um tom mais leve para que nossa companhia seja mais agradável. Para que a gente faça parte do chá da tarde, da merenda”.

Objetividade e informação

Alânio Pereira, por sua vez, explica que o Verdinha Notícias assume um tom já trabalhado na emissora: notícia veiculada de forma breve, objetiva, mas com interatividade. “Gosto muito da ideia de entrar na casa das pessoas, no carro e em onde elas estiverem nos acompanhando”, situa.

“O público pode esperar ainda mais entrega, novos quadros e variedade de informação. Além disso, uma qualidade maior. É uma oportunidade gigante, espero muito corresponder às expectativas”.

Legenda: Alânio Pereira diz que o público pode esperar ainda mais entrega, novos quadros e variedade de informação no Verdinha Notícias Foto: Kid Júnior

Para o jornalista – veterano para os espectadores da Verdinha – desafios sempre existem, especialmente o da audiência, de manter ouvintes/telespectadores e fidelizar novos. Mesmo assim, deseja que os números continuem a crescer e vibra pela possibilidade de comunicar ainda mais perto de todos.

“Espero que a gente possa ser feliz fazendo o jornalismo que fala a nossa língua e continuar comunicando de forma leve para as pessoas. Sem dúvidas, o Verdinha Notícias é meu maior desafio profissional e quero dar tudo de mim pra fazer acontecer. A gente tem uma equipe massa e eu acredito que vamos conseguir fazer o nosso melhor”.

Para além das câmeras

Fato é que o espírito das atrações reflete o lado pessoal dos apresentadores. Aluísio Vilar se diz alguém bastante chegado à família e aos amigos, o que explica a graça do jornalista. Ele é natural da cidade do Crato e, com A Hora da Verdinha, estreia no comando de um programa televisivo após farta experiência com rádio, sobretudo na cobertura esportiva.

Legenda: No topo, Aluisio durante cobertura esportiva; acima, o jornalista com os pais e a filha, a pequena Ruth Foto: Arquivo pessoal

A paixão por comunicar nasceu ainda na infância. Na Igreja, era coroinha e leitor, e foi destaque também no ambiente escolar: sempre era o mais requisitado para realizar leituras em voz alta ou conduzir abertura de festas. “Todo mundo dizia que eu tinha jeito pra coisa, que eu tinha que fazer Jornalismo. E assim foi. Era uma coisa que eu me sentia à vontade fazendo, que eu gostava, e que acabou virando profissão”.

Ele também é pai de Ruth, de 6 anos, e de João Vicente, que partiu no início deste ano. E nunca deixará de ser o caçula de uma família de quatro irmãos – sendo ele o único homem –, além de adorar a banda Calcinha Preta e de assistir novelas. Não à toa, o nome da filha homenageia uma das gêmeas interpretadas por Glória Pires em “Mulheres de Areia”. “Gosto demais”.

Já Alânio Pereira é formado em Educação Física e passou três anos atuando na área. A proximidade com os esportes foi o que despertou o interesse pelo Jornalismo. “Me formei pela Católica de Quixadá, hoje Unicatólica, em 2013. Um ano depois, já trabalhando na área, estava assistindo a um debate sobre futebol na ESPN, olhei e disse: é com isso que quero trabalhar”. Dito e feito.

Legenda: Entre o jornalismo e as festas juninas, Alânio Pereira se diz eclético e repleto de paixão pelo que faz Foto: Arquivo pessoal

À época, ele morava com a mãe – a professora Alvanir – em Ocara, no interior cearense, e mudou para Fortaleza a fim de cursar Jornalismo e seguir no âmbito. Apesar de não ter conseguido vaga na cobertura esportiva, seguiu querendo mais. Assim, entre diferentes emissoras e empreitadas, chegou ao Sistema Verdes Mares e já contabiliza três anos de casa.

Fora das dependências da empresa, considera-se eclético – “o puro suco geminiano”, ri. Aprecia viagens, escutar música e acompanhar a programação futebolística, além de se dedicar à academia e a atividades culturais. Destas, a mais preciosa para ele é pertencer ao meio junino. Alânio está há dois anos como projetista de grupos e neste ano se lançou como coreógrafo. “Cultura educa e salva pessoas, assim como o esporte”.

Credibilidade e responsabilidade

Supervisor de Programação das Rádios do Sistema Verdes Mares, Kleber Dias chancela o talento dos dois jornalistas e dimensiona esse novo momento da Verdinha. “Parece que cada programa foi feito sob medida para os respectivos apresentadores, resultando em um encaixe perfeito”, diz.

“São dois programas com o mesmo intuito: informar nosso público sempre pautado pela credibilidade e pela responsabilidade. Cada um, porém, tem um perfil diferente, desenvolvido com base em pesquisas de audiência que nos indicam a criação de produtos adequados para cada faixa de horário”.

Em resumo, A Hora da Verdinha traz um mix de conteúdos em conformidade com a transição entre os programas Bafulê e Jogada 2º Tempo. O Verdinha Notícias, por sua vez, é o grande noticiário da emissora, com as informações mais relevantes do dia e atualizações para o público durante a hora do rush.

Legenda: Informar o público com credibilidade e responsabilidade é missão dos dois apresentadores Foto: Kid Júnior

“A expectativa é das melhores. O Projeto Sinergia – pioneiro no Brasil ao integrar Rádio e TV aberta – proporciona uma velocidade muito maior de informação, com ótimo engajamento do público, nosso principal repórter de rua. Trazemos temas e notícias em tempo real”, festeja.

Gerente de Jornalismo do Sistema Verdes Mares, Ívila Bessa corrobora a visão de Kleber. De acordo com ela, a equipe estava certa sobre dois ciclos: aquele do primeiro ano completo da Verdinha no meio FM; e um com dados sobre o primeiro semestre para concluir determinadas hipóteses. “Fomos testando algumas mudanças, algumas propostas, e validando”, mensura.

“Estamos animados em oferecer nosso jornalismo e o estilo próprio de notícia na Verdinha em dois novos modelos. Demos voz e tivemos ouvidos atentos ao que nosso público esperava. E seguimos ampliando a possibilidade de ouvir e, agora, ver, a Verdinha no dial, na internet e na televisão aberta pela TV Diário”.



Serviço

Programas A Hora da Verdinha e Verdinha Notícias

De segunda a sexta-feira, a partir das 16h (A Hora da Verdinha, com Aluísio Vilar) e a partir das 19h (Verdinha Notícias, com Alânio Pereira). Veiculado pela Rádio Verdinha (92,5 FM), na TV Diário (canal 22) e ao vivo pela internet