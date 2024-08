Cinema de graça para crianças: Cine Miau tem programação educativa em três cidades do Ceará

Já pensou em oferecer aos pequenos a oportunidade de assistir a vários filmes de graça e com teor educativo? De 10 de agosto a 17 de setembro, a atividade será realizada pelo Cine Miau.

A mostra chega à sexta edição alcançando escolas públicas, praças e espaços culturais a partir de um farto roteiro de exibições. Fortaleza, Sobral e Maracanaú são as cidades contempladas.

Engana-se quem pensa que as produções são voltadas apenas para crianças. Famílias e adultos de todas as idades também são convidados a estar junto.

O foco recai sobretudo em estudantes de escolas públicas, muitos deles tendo contato com o cinema pela primeira vez. Ao todo, serão 40 sessões de filmes, sendo 6 abertas ao público em geral, 28 exclusivas para escolas públicas e 6 para bebês.

Legenda: Curta-metragem cearense, "Hospital de Brinquedos" tem direção de Georgina Castro Foto: Divulgação

Fortaleza dá o pontapé no projeto, de 10 a 16 de agosto; em seguida, o festival segue para Sobral, Região Norte do Estado, onde estará de 20 a 25.

Por fim, vai para Maracanaú, Região Metropolitana, para exibições de 28 a 31 de agosto, e retorna para a capital cearense, com mais sessões no dia 17 de setembro. A abertura oficial será neste sábado (10), às 18h, no Museu da Imagem e do Som (MIS-CE)

Quais são os filmes

A mostra conta com 12 curtas-metragens, sendo dez nacionais e dois internacionais. Os filmes estão fora do circuito da cultura de massa, diversificando as referências artísticas e culturais das crianças. São conteúdos para fazer rir e pensar, estimulando um pensamento crítico e criativo diante da pluralidade das identidades infantis contemporâneas.

Acessibilidade, imigração e diversidade são exemplos de temas abordados nos filmes da mostra, cuja curadoria é de Osiel Gomes, diretor do Cine Miau, e dos cineastas Vanessa Fort e Samuel Brasileiro.

Legenda: "Spring", produzido na Holanda, é um dos curtas internacionais da mostra Foto: Divulgação

Uma novidade super bacana diz respeito ao curta-metragem de ficção “Onde está Carolina?". A produção foi feita integralmente por um grupo de 13 estudantes de 12 anos, alunos da escola municipal Manoel Rodrigues Pinheiro de Melo, de Maracanaú. Eles participaram da oficina Processos Criativos de Cinema para o Público Infantil, realizada em junho deste ano.

Foram 40 horas de atividades conduzidas pelos cineastas Janaína Marques e Pablo Arellano, com aulas de teoria, criação e prática. A estreia do filme será no dia 13 de agosto, no Cinema do Dragão, onde os jovens realizadores terão a oportunidade de conferir, pela primeira vez, a exibição no cinema do filme de 7 minutos que produziram do argumento à montagem, incluindo roteiro, figurino, sonoplastia, direção e atuação.

Legenda: Cena do documentário "Eu sou assim, salabim! - Manu", de Ana Teixeira e Camila Santana Foto: Divulgação

Outro grande momento são as sessões voltadas para bebês. Já no dia da abertura, no MIS, acontece a primeira. Sobral também receberá a iniciativa cujo foco é despertar o gosto pela sétima arte já nos primeiros instantes de vida.

Espaços ativados

Além de acontecer em diferentes cidades, o Cine Miau também ativará diversos espaços em cada um dos municípios participantes. Além do MIS, Parque Raquel de Queiroz, Cinema do Dragão, CCBJ, Teatro Edisca, creches públicas e uma escola em Messejana sediarão atividades.

Em Sobral, a programação percorre a Sala Multiplex, a Brinquedoteca Pública Municipal, a Praça Evangelina Sabóia e o Boulevard do Arco. Maracanaú, por sua vez, tem sessões no Teatro Dorian Sampaio e na Praça da Estação.



Serviço

6ª edição do Cine Miau - Mostra Internacional Infantil de Audiovisual

De 10 de agosto a 17 de setembro, com programação em Fortaleza (10 a 16/08 e 17/09), Sobral (20 a 25/08) e Maracanaú (28 a 31/08). Mais informações no site e nas redes sociais do evento (instagram e facebook), além de pelo YouTube

Veja a programação completa

Fortaleza

21 sessões e 12 debates

10/08 (sábado) - Abertura - MIS - 18h

11/08 (domingo) - Parque Rachel de Queiroz - 18h

12/08 (segunda) - Cinema para Bebês - Creches Públicas - 8h, 10h, 14h e 16h

13, 14 e 16/08 (terça, quarta e sexta) - Cinema do Dragão - 9h e 14h30

13, 14 e 16/08 (terça, quarta e sexta) - CCBJ - 9h e 14h

17/08 (sábado) - Messejana - Escola Municipal Cônego Francisco Pereira da Silva - 19h

17/09 (terça) - Teatro EDISCA - 9h e 14h

Sobral

12 sessões e 6 debates

20, 21, 22 e 23/08 (terça a sexta) Sala Multiplex - 9h e 14h

23/08 (sexta) - Cinema para bebês - Brinquedoteca Pública Municipal - 9h e 14h

24/08 (sábado) - Praça Evangelina Sabóia - 19h

25/08 (domingo) - Boulevard do Arco - 18h

Maracanaú

7 sessões e 4 debates

27, 28 e 29/08 (terça a quinta) Teatro Dorian Sampaio - 9h e 14h30

31/08 (sábado) - Praça da Estação - 19h

Filmes selecionados

Anacleto, o Balão. Dir: Carol Sakura e Walkir Fernandes. Animação. Brasil (PR). 12’. 2023. Livre.

Eu sou assim, salabim! - Manu. Dir: Ana Teixeira e Camila Santana. Doc. Brasil (SP). 3’. 2023. Livre.

Eu sou assim, salabim! - Levi. Dir: Ana Teixeira e Camila Santana. Doc. Brasil (SP). 3'. 2023. Livre.

Eu sou assim, salabim! - Moana. Dir: Ana Teixeira e Camila Santana. Doc. Brasil (SP). 3’. 2023. Livre.

Eu sou assim, salabim! - Nelby. Dir: Ana Teixeira e Camila Santana. Doc. Brasil (SP). 3'. 2023. Livre.

Hospital de Brinquedos. Dir: Georgina Castro. Ficção / Drama. Brasil (CE). 13’. 2022. Livre.

Lulina e a Lua. Dir: Alois Di Leo e Marcus Vinicius Vasconcelos. Fantasia / animação. Brasil (SP). 14’. 2023. Livre.

Ninhos em Movimento/ O jeito Yuri de curtir a vida. Dir: Di Florentino. Doc. Brasil (PR). 13’. 2023. Livre.

Onde está Carolina? Dir: Alunos da Escola Municipal Manoel Rodrigues Pinheiro de Melo. Ficção. Brasil (CE). 8'45". 2024. Livre

Sobre Amizade e Bicicletas. Dir: Julia Vidal. Ficção. Brasil (PR).12’. 2022. Livre.

PIOINC. Dir. Alex Ribondi e Ricardo Makoto. Animação 3D. Brasil (?). 17’. 2023. Livre.

Lost Sheep. Dir. Lukas Rooney. Animação. Estados Unidos (EUA). 7’. 2023. Livre

Spring. Dir. Andy Goralczyk. Animação. Países Baixos (HOL). 7’. 2019. Livre