Circo Celestia encanta Fortaleza com sessões especiais nas férias

O Circo Celestia, um dos mais renomados espetáculos circenses do mundo, promete encantar o público de Fortaleza com sessões especiais durante as férias. Pela primeira vez no Nordeste, o espetáculo, que integra o Grupo Cirque Amar, é dirigido pela tradicional família Stevanovich, reconhecida internacionalmente no universo circense.

A grandiosidade do Circo Celestia impressiona: mais de 200 profissionais e 40 carretas transportam 800 toneladas de equipamentos e uma tenda climatizada com capacidade para 1.900 pessoas por sessão.

Localizado em frente ao Centro de Eventos do Ceará, o espaço ocupa 15 mil metros quadrados e oferece setores diferenciados – Camarote, Central VIP, Lateral e Promocional – além de praça de alimentação e banheiros modernos e confortáveis.

O espetáculo combina emoção, magia e adrenalina, com atrações exclusivas, como o freestyle motocross, no qual pilotos realizam manobras desafiadoras. Entre os destaques está o brasileiro Jonilson Silva, campeão mundial de freestyle motocross, que promete encantar o público. O show inclui ainda performances de trapezistas, mágicos, equilibristas, palhaços e o emocionante Globo da Morte, perfeito para todas as idades.

Fortaleza será palco de uma experiência única, que já conquistou plateias em Las Vegas e em estados como Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com sessões pensadas para toda a família, o Circo Celestia promete momentos inesquecíveis durante as férias.

Circo Celestia - Temporada Férias

Local: Av. Washington Soares, 1100 (em frente ao Centro de Eventos do Ceará, ao lado da concessionária Mitsubishi Mito)

Capacidade: 1.900 pessoas por sessão

Ingressos: Disponíveis pelo site ou nas bilheteiras locais (sem taxa de conveniência administrativa online)

Apresentações: de segunda a sexta-feira: 17h30 e 20h* (exceto quarta-feira); sábados e domingos: 16h, 18h e 20h