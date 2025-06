Brian Wilson, vocalista dos The Beach Boys, morre aos 82 anos

Brian Wilson, cofundador e vocalista do grupo musical americano The Beach Boys, morreu aos 82 anos. A informação foi divulgada pelos filhos do artista, nesta quarta-feira (11), no perfil dele no Instagram. A causa da morte não foi revelada.

"É com o coração partido que anunciamos o falecimento do nosso querido pai, Brian Wilson. Estamos sem palavras neste momento. Por favor, respeitem nossa privacidade neste momento, pois nossa família está de luto. Sabemos que estamos compartilhando nossa dor com o mundo", diz o texto.

Considerado por muitos um gênio da música, Brian Wilson sofria com problemas de demência e chegou a ser colocado sob tutela legal no ano passado. Em 2023, a família do artista divulgou que ele possuia um "distúrbio neurocognitivo significativo".

Carreira

Figura imponente no cenário musical mundial, Wilson é quase o único responsável pelo som californiano criado pelos Beach Boys na década de 1960.

Sua mistura inconfundível de pop suave, tendo como pano de fundo harmonias vocais complexas e letras poéticas, elevou a banda para além de sua imagem de surfista.

O grupo de cinco membros, formado em 1961 por Brian Wilson com seus irmãos Dennis e Carl, combinou sua vocalização inovadora com o rock'n'roll e blues, e também usou técnicas de gravação não convencionais para criar um som instantaneamente identificável.