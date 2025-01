Brasileiros comemoram indicações de Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' ao Oscar 2025

As indicações de "Ainda Estou Aqui" a três categorias no Oscar 2025, nesta quinta-feira (23), chegaram ao topo dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Nas postagens, os brasileiros celebram a conquista do filme na maior premiação do cinema internacional.

Veja a repercussão do público:

Famosos parabenizam o filme

Personalidades como Bella Campos, Jade Picon, Mariana Gross, Tati Machado, Walcyr Carrasco e Luis Lobianco exaltaram o trabalho de Fernanda e de todo o time de "Ainda Estou Aqui" nas redes sociais.

Legenda: Celebridades comemoram conquista de "Ainda Estou Aqui" Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Chorando horrores aqui. Que momento!", também comentou Marina Ruy Barbosa, em publicação do colega Selton Mello no Instagram. "Histórico", definiu Camila Pitanga. "Que maravilha", celebrou Ary Fontoura.

Até a Turma da Mônica aproveitou a oportunidade para dar os parabéns à Fernanda Torres. Confira:

Políticos celebram indicações

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) celebrou as indicações e brincou que a equipe do filme "já pode pedir música", em referência às três indicações no Oscar e à "tradição" de jogadores pedirem música no "Fantástico" quando marcam três gols. "Quanto orgulho! Beijo para Fernanda Torres e Walter Salles", complementou.

A página oficial do Governo Federal no X disse que "o País está em festa!". "É o Brasil demaaais!! Pode comemorar: nosso cinema está entre os melhores do mundo!", disse a publicação.

A deputada federal Érika Hilton (Psol) ressaltou a importância de "Ainda Estou Aqui" para a memória nacional. "Não só é o Brasil no evento internacional mais importante do cinema. Mas a história da sangrenta ditadura militar que vitimou milhares e que condicionou pessoas como Eunice Paiva a uma vida de luta sendo vista pelo mundo inteiro!", escreveu no X (antigo Twitter).

História de 'Ainda Estou Aqui'

Na legenda do Instagram, Mello fez referência a Eunice e Rubens Paiva, casal que ele e Fernanda interpretam em "Ainda Estou Aqui". A obra retrata o estranho e doloroso desaparecimento de Rubens nas mãos da ditadura militar, no Rio de Janeiro, em 1971. Ao longo da história, o público acompanha a jornada de Eunice para investigar o sumiço do marido, ao mesmo tempo que precisar criar os filhos à sombra de um dos períodos mais obscuros da história brasileira.

O longa-metragem foi baseada no livro de Marcelo Rubens Paiva, filho de Rubens. O filme também emocionou os espectadores com a participação de Fernanda Montenegro, mãe de Fernanda Torres, que interpreta Eunice na fase idosa.

*Sob supervisão da jornalista Mariana Lazari