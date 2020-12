Biblioteca Pública Estadual do Ceará deve voltar a funcionar em janeiro de 2021, segundo Secult-CE

A reabertura da Biblioteca Pública Estadual do Ceará (BECE) deve acontecer em janeiro, detalhou o secretário de Cultura do Estado, Fabiano dos Santos Piuba. De acordo com o gestor, todo o processo de reforma do equipamento foi encerrado.

"A Biblioteca está pronta", afirmou Fabiano dos Santos. No entanto, a gestão preferiu adiar o procedimento de abertura até que as obras em frente ao Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) estejam finalizadas. O secretário não precisou em qual dia do mês citado acontece a reabertura.

A volta de um dos mais importantes equipamentos do Estado estava programada para o dia 16 de dezembro. Em março deste ano, o equipamento que antes se chamava "Biblioteca Pública Estadual Governador Menezes Pimentel" completou 153 anos de história.

O local foi fechado para reforma em fevereiro de 2014. Em setembro último, por meio de nota, a pasta informou que a pandemia de Covid-19 impactou no calendário de reinauguração do equipamento.

Com a reabertura gradual das atividades, foram retomadas pelos fornecedores a entrega, montagem e instalação final do mobiliário, além dos equipamentos e acervo bibliográfico.