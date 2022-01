Atriz cearense estreia em ‘Um Lugar Ao Sol’ como neta perdida de Noca

2022 promete ser outro ano iluminado na carreira de Georgina Castro. A chegada de vários trabalhos para TV e cinema evidencia a dedicada jornada da atriz, diretora, roteirista e produtora. Seu próximo e orgulhoso passo será a novela "Um Lugar Ao Sol".

Nessa aguardada estreia na teledramaturgia, a cearense viverá Thaiane. Envolta em mistério, a nova personagem entra na trama como uma neta perdida de Noca (Marieta Severo). O capítulo irá ao ar na próxima quinta-feira (20).

A artista revela que a expectativa em torno de sua participação é imensa. “Estou muito feliz que Thaiane vai enfim nascer para o público e, de certa forma, para mim também, pois não vi nada do material que gravamos. Estou bem curiosa e, claro, ansiosa”.

"Um Lugar Ao Sol" foi escrita por Lícia Manzo e tem direção artística de Maurício Farias e direção-geral de André Câmara. Georgina conta que foi convidada para o projeto no final de 2019, logo após o lançamento do elogiado filme “Hebe, a Estrela do Brasil".

No longa-metragem que conta a história da estrela da TV brasileira, Georgina trabalhou com o diretor Maurício Farias. Para o próximo projeto em que interpreta Thaiane, aponta, foi exigida uma preparação cênica das mais intensas e extensas, compartilha.

Mergulho no papel

Antes da Covid-19 atravessar a vida dos brasileiros, Georgina Castro, Marieta Severo, Andréia Horta e Ju Colombo fizeram laboratório na Gastromotiva, iniciativa realizada no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro, que trabalha com o reaproveitamento de alimentos.

Logo após este processo veio o isolamento social e, por muito tempo, tudo que a cearense conhecia acerca de Thaiane era o que constava na sinopse ou fora adiantado por Maurício Farias no momento do convite.

Legenda: Georgina Castro caracterizada como a personagem Thaiane , de "Um Lugar ao Sol" Foto: Reprodução/Instagram

Quando as filmagens recomeçaram com os protocolos da Globo, Georgina foi uma das últimas do elenco fixo a começar a gravar, já que a personagem entrava só no meio da trama. “Pareceu uma espera infinita”, detalha.

“Comecei a estudar os temas que faziam parte do arco dela. Foi um processo totalmente de dentro para fora. Tinha uma parede no meu quarto com fotos, referências... E quando começaram a chegar os blocos de capítulos, era como se em mim ela já existisse. Também fiz algumas aulas de prosódia, mais pra entender o universo mineiro, já que Thaiane mente para Noca que é do Espírito Santo e eu sou cearense, né? Olha a salada… rsrs”, se diverte.

Nas telonas

Com mais de 20 anos de estrada no meio cênico, Georgina Castro é um nome reconhecido pelos papéis no teatro, cinema e séries para TV (casos da espanhola “Descalço sob la terra Vermella" e da francesa “Crime Time”). Em 2006, despontou na sétima arte com o premiado “O Céu de Suely”, de Karim Ainoüz.

Legenda: Entre outros trabalhos para o cinema, Georgina Castro estrelou “Tatuagem” (de Hilton Lacerda), “Os Pobres Diabos” (Rosemberg Cariry) e “45 do Segundo Tempo” (Luiz Villaça) Foto: Bruno Rangel

Estreou como roteirista e diretora em “Pão Com Mortadela”, vencedor do prêmio SESI FIESP de “Melhor Curta-Metragem Paulista” (2009). Foi uma das vencedoras do prêmio Cabíria, que estimula o protagonismo feminino no cinema, com o roteiro de longa-metragem “Hamster” (ainda inédito).

Diferentes realizações cinematográficas da cearense são aguardadas para este ano. Ela será Maria no filme “Pequenos Guerreiros”, de Bárbara Cariry. O longa foi exibido na última edição do Cine Ceará e aguarda o lançamento no circuito comercial.

Georgina Castro Atriz, diretora e roteirista ’Pequenos Guerreiros’ tem um cantinho especial dentro de mim. Filmamos em tantos lugares legais, como em Farias Brito, a cidade que minha mãe nasceu… E Crato, Juazeiro… Cidades que eu passava férias quando criança e depois, já adulta, ia para os festivais de teatro de lá… Foi muito afetivo esse reencontro”

Outra criação recente da cineasta é o curta “Hospital de Brinquedos”, filmado em 2020 na capital cearense. Com roteiro e direção de Georgina, o filme apresenta a cativante história de cumplicidade entre uma avó e sua neta. “Trabalhar na minha terra é sempre muito especial”, conta a entrevistada.

Legenda: Durante as filmagens de "Hospital de Brinquedo" em Fortaleza

Entre os inúmeros trabalhos voltados ao audiovisual, poder finalmente estrear no território das novelas é encarado com um presente único, fruto de uma carreira construída com muita luta, “tijolo por tijolo”, como resume a cearense.

“Por mais que eu já tenha feito muita coisa no cinema, a TV ainda é a porta para o grande público, principalmente uma novela das nove. E estou bem feliz que mais gente vai conhecer meu trabalho. Tenho essa imensa gratidão e espero ter outras boas oportunidades na TV, mas não tenho deslumbre. A arte, para mim, está sempre acima, independente do veículo”, finaliza Georgina Castro.

