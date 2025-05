Venda de lotes movimenta R$ 436 mi na Grande Fortaleza e aponta potencial em 4 bairros; veja quais

Os loteamentos estão em alta em Fortaleza e Região Metropolitana em 2025. Ao todo, no primeiro quadrimestre foram vendidas 2.483 unidades, um aumento de 66% em relação ao mesmo período do ano anterior. Já o Valor Geral de Vendas (VGV) do segmento foi de R$ 436 milhões, representando um crescimento de 90% sobre os resultados de 2024.

Os números de venda, porém, não refletem nos de lançamentos deste segmento. Na Capital, de janeiro a abril foi lançado somente um empreendimento deste tipo no bairro José Walter, com 203 unidades de venda. O número, que pode parecer pouco, é relevante, considerando que em igual período do ano passado não houve nenhum lançamento de imóveis desse tipo.

Na Região Metropolitana, no mesmo período, houve queda de cerca de 34%, saindo de um número de lançamentos de 2.140 para 1.421 unidades, no primeiro quadrimestre.

Os dados são do Panorama do Mercado Imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana – Abril/2025, pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) apresentada nessa quarta-feira (28).

Loteamento no José Walter

Conforme Sérgio Macedo, diretor de Estatística do Sinduscon Ceará, responsável pela análise técnica dos dados, o loteamento no bairro José Walter é considerado "um sucesso de vendas" pelo setor.

"Eles conseguiram vender tudo em horas, foi surpreendente e lá é um loteamento onde a pessoa vai ter a casa conforme ela desejar", comenta. O lançamento foi feito em fevereiro deste ano.

"Ele é o único (deste segmento) que estamos analisando em Fortaleza".

Ele ainda explica que desde o pós-pandemia as pessoas têm procurado casas para moradia, mas segurança é um quesito considerado na hora de comprar um imóvel. Dessa forma, loteamentos e condomínios fechados têm recebido mais interesse e aumento nos valores.

Antes da pandemia, conforme o diretor do Sinduscon, as casas de condomínio fechados tinham um valor aproximado de R$ 5 mil/m². Hoje, dependendo da área, casa de alto padrão tem o metro quadrado de R$ 12 mil e a média, em outras áreas, é de R$ 8,5 mil.

Áreas que podem receber condomínios e loteamentos

Em Fortaleza, Macedo aponta que esse tipo de negócio de loteamentos e condomínios horizontais como primeira moradia ainda tem espaço para crescer em uma determinada região da cidade.

Ele cita os bairros da Sabiaguaba, Praia do Futuro, de Lourdes (Dunas) e Manuel Dias Branco. Porém, ele aponta uma dificuldade para os construtores por falta de terreno dentro da cidade com preço e área atrativos.

Veja os bairros com potencial:

Sabiaguaba

Praia do Futuro

De Lourdes (Dunas)

Manuel Dias Branco (Dunas)

Tem processo de aprovação na Sabiaguaba com muitas condições de ter loteamento de casa". Sérgio Macedo diretor de Estatística do Sinduscon Ceará

Ele ainda lembra que na área da Cidade Fortal, no Bairro Manuel Dias Branco, também há um projeto de loteamento residencial. "Tem um processo que há muito tempo está em aprovação para a Cidade Fortal. Tem projeção de lançar, mas ninguém sabe quando é. Tudo está dependendo de aprovação de prefeitura, mas (os empreendimentos são) mais para aquela área da cidade".

O diretor do Sinduscon também aponta os dois lados da Avenida Santos Dumont, nas proximidades da Praia do Futuro, como potenciais áreas desse tipo de empreendimento. Lembrando que em Fortaleza, pelas leis, não é possível ter "grandes áreas de condomínios".

Sobre esse quesito, o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis (Creci-CE), Tibério Benevides, reforça que a legislação de Fortaleza não permite loteamentos urbanos com mais de 10 mil metros quadrados, sem que haja parcelamento do solo.

"Assim, o que temos é Aquiraz, Eusébio, Maracanaú, Caucaia e outras tantas cidades do interior do Ceará, com loteamentos dentro da cidade. Algumas permitindo, inclusive, condomínio fechado. Mas em Fortaleza nós não temos um condomínio fechado de 30 mil metros quadrados, nem loteamentos porque não compensa o parcelamento da área".

Porto das Dunas também tem potencial

O diretor de Estatística do Sinduscon Ceará aponta como destaque o Porto das Dunas (Aquiraz), como potencial na Grande Fortaleza.

Diferente da característica que tinha há alguns anos, de ser segunda moradia para classes mais altas da Capital e região, agora, o bairro estaria abrigando primeiras moradias de quem almeja residir em casas de condomínios fechados ou loteamentos.

"Hoje Porto das Dunas já está sendo visto como um 'bairro de Fortaleza', para quem busca esse tipo de residência", diz ele, considerando a proximidade do bairro com a Capital.