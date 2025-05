Preços dos imóveis disparam até 22% em Fortaleza e Região Metropolitana; veja bairros mais caros

O mês de abril de 2025 representou uma alta de até 22% no valor de venda dos imóveis em Fortaleza e na Região Metropolitana (RMF), conforme dados do Panorama do Mercado Imobiliário de Fortaleza e Região Metropolitana – Abril/2025, pesquisa do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará (Sinduscon-CE) apresentada nesta quarta-feira (28).

Nessa pesquisa, os imóveis de todos os padrões pesquisados tiveram alta nos preços, com destaque para os condomínios de casas e sobrados. Eles tiveram uma elevação de 22%, saindo do preço médio por metro quadrado (m²) de R$ 6.157 em abril do ano passado para R$ 7.497/m² em abril deste ano.

Já nos loteamentos, o preço ficou próximo da estabilidade, com alta de somente 2% no comparativo entre os anos. Apesar disso, o levantamento do Sinduscon-CE considerou a categoria como um dos principais destaques.

Somente nos quatro primeiros meses de 2025, foram comercializadas cerca de 2,5 mil unidades, crescimento de 66% em relação ao mesmo período do ano passado. O Valor Geral de Venda (VGV) dos loteamentos foi de R$ 436 milhões, alta de 90% no comparativo com janeiro a abril de 2024.

Os residenciais verticais, seja somente os de padrão econômico ou também os demais tipos, também registraram crescimento no preço médio por metro quadrado. As altas ficaram em 9% (econômicos) e em 14% (demais padrões), com valor médio de R$ 6.041/m² e R$ 12.580/m², respectivamente.

Mercado imobiliário da RMF já ultrapassa casa dos R$ 2 bilhões em vendas em 2025

A pesquisa do Sinduscon-CE registrou que o setor de imóveis de Fortaleza e dos demais municípios da RMF está aquecido, com "crescimento expressivo das vendas no mês de abril de 2025".

Foram vendidas quase 1,2 mil unidades somente neste mês, 21,2% de todas as negociações nos quatro primeiros meses deste ano. Ao todo, a Grande Fortaleza teve a comercialização de exatos 4.674 exemplares.

As vendas cresceram 13% entre janeiro e abril deste ano no comparativo com o igual período do ano passado. O VGV chegou a R$ 2,1 bilhões, com destaque para Fortaleza, que teve mais de 3,5 mil unidades negociadas que, juntas, somaram R$ 1,5 bilhão. A maioria - 1,9 mil - foi de padrão econômico.

Na RMF, o Sinduscon-CE também considerou o desempenho positivo. Somente no padrão econômico, a alta no quadrimestre foi de 63%, saindo de 704 unidades vendidas nos quatro primeiros meses de 2024 para 1.151 em 2025. Ao todo, o VGV na região foi de R$ 574 milhões.

Bairros mais caros têm preço médio acima de R$ 18 mil/m²

O mercado imobiliário acredita que o setor continua vivendo um bom momento nos novos imóveis, objeto de estudo da pesquisa. Prova disso é o preço médio das unidades na Capital, que ultrapassou os R$ 11,3 mil/m² nos quatro primeiros meses deste ano.

Entre os dez bairros mais caros, as posições mais altas ficaram inalteradas, mantendo o Meireles como o metro quadrado mais caro de Fortaleza. Para morar no local, é preciso desembolsar, em média, R$ 18,4 mil/m². Praia de Iracema (R$ 17,2 mil/m²) e Mucuripe (R$ 17,1 mil/m²) aparecem na segunda e na terceira posição, respectivamente.

“O levantamento confirma a retomada consistente do setor imobiliário cearense, impulsionada pela demanda crescente por imóveis de padrão econômico e pela valorização dos empreendimentos na capital e na Região Metropolitana”, afirma Sérgio Macedo, diretor de Estatística do Sinduscon Ceará.

De modo geral, os bairros com os metros quadrados mais caros de Fortaleza são aqueles localizados nas regiões conhecidas como "área nobre", entre as Regionais 2 e 7, ou ainda na Regional 4, caso de Fátima e José Bonifácio.

Veja o preço médio dos imóveis em Fortaleza entre janeiro a abril de 2025: