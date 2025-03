Venda de imóveis em Fortaleza salta 85% em 5 anos, maior resultado do NE

Fortaleza registrou um crescimento de 85% nas vendas de imóveis residenciais entre 2020 e 2024, segundo um levantamento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), ao qual esta Coluna teve acesso em primeira mão.

A capital cearense lidera o ranking de crescimento proporcional entre as capitais do Nordeste.

Maceió (AL) aparece na segunda colocação, com um aumento de 80,46% nas vendas, seguida por Salvador (BA), que cresceu 56%, e Recife (PE), com alta de 52,33% no mesmo período.

No acumulado dos últimos cinco anos, Fortaleza foi responsável por 33.771 imóveis negociados, o que representa 17% do total vendido na região, ficando atrás apenas de Salvador, com 39.512 unidades. No ano passado, as vendas se aproximaram de 9 mil unidades.

Incorporadoras

Para o presidente da CBIC, Renato Correia, o desempenho positivo reflete uma estratégia consolidada das incorporadoras locais.

“Isso pode estar associado ao aumento da oferta de imóveis para a classe média e nos padrões luxo e alto luxo, uma clara estratégia das empresas locais para atender a uma demanda local, assim como à atração de investidores e ao mercado aquecido impulsionado pelo turismo”, afirmou.

Outro fator relevante é a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, que tem forte presença no Nordeste.

Além das vendas, Fortaleza também foi a terceira capital nordestina em crescimento proporcional de lançamentos imobiliários, com um aumento de 108%. Em 2020, foram disponibilizadas 4.293 novas unidades na cidade, número que subiu para 8.946 em 2024. Recife lidera o ranking com crescimento de 198%, seguido por Maceió, que registrou alta de 138%.

Os dados fazem parte do estudo Mercado Imobiliário da Região Nordeste, produzido pela CBIC em parceria com a Brain Inteligência Estratégica, e serão detalhados durante o evento CBIC Indicadores Regionais, que acontece nesta quarta-feira (19) no Hotel Gran Mareiro, em Fortaleza.