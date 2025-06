Última parcela do IPVA 2025 vence nesta terça-feira (10); veja como emitir o boleto

A última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) vence na terça-feira (10) no Ceará. O boleto pode ser gerado no site da Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz-CE) ou pelo aplicativo Meu IPVA.

Para gerar o Documento de Arrecadação do Estado (DAE), é necessário informar o chassi ou a placa do veículo, além do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

No site da Sefaz-CE, o sistema disponibiliza as opções “Imprimir Carnê”, que reúne todos os boletos de parcelamento, e “Imprimir Saldo Devedor”, para quem deseja quitar o valor integral ou parcelas em atraso.

Opções de pagamento

O pagamento do IPVA pode ser realizado em diversos bancos, incluindo Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Santander, Itaú, e nas casas lotéricas. Também é possível quitar o imposto utilizando cartões de crédito vinculados ao Banco do Brasil ou ao Bradesco.

O pagamento via Pix pode ser feito em qualquer instituição financeira, mas é fundamental verificar se o nome do favorecido é a Secretaria da Fazenda do Estado do Ceará e se o CNPJ é 07.954.597/0001-52.

Isenção do IPVA

A Sefaz-CE ressalta que algumas categorias de veículos têm direito à isenção do IPVA, incluindo pessoas com deficiência, proprietários de máquinas agrícolas, táxis e veículos com mais de 15 anos de fabricação.