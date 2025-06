Bolão do Ceará é uma das três apostas sorteadas na Lotofácil 3413 e leva mais de R$ 555 mil

Um bolão realizado no Eusébio, Ceará, foi uma das três apostas vencedoras do prêmio principal da Lotofácil concurso 3413, sorteada nessa segunda-feira (9). Com o resultado, cada um dos jogos vencedores faturou R$ 555.506,72.

Com quatro cotas, cada sortudo cearense deve levar R$ 138.876,68. As dezenas sorteadas foram: 01 - 02 - 03 - 04 - 09 - 11 - 12 - 13 - 16 - 18 - 19 - 20 - 22 - 23 - 25.

As outras apostas que acertaram os 15 números da Lotofácil 3413 são de Caicó, no Rio Grande do Sul, e de São Paulo capital.

Além do prêmio principal, 266 apostas, sendo quatro realizadas no Ceará, indicaram 14 dezenas corretamente e cada uma delas recebe R$ 1.876,64.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (10) e o prêmio estimado é de R$ 1,8 milhão.

Veja também Negócios O que está acontecendo com a Cacau Show? Empresa se pronuncia após polêmicas com franqueada Negócios Mega-Sena 2873 acumula, e prêmio sobe para R$ 61 milhões; saiba quando será próximo sorteio

Entenda como jogar na Lotofácil

As apostas na Lotofácil podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo Internet Banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

O valor da aposta e a chance de acerto variam de acordo com a quantidade de números escolhidos.

Chances de acerto na Lotofácil de acordo com valor da aposta e números jogados

Nº Jogados Valor da Aposta Chance de Acerto 15 R$ 3,00 3.268.760 16 R$ 48,00 204.298 17 R$ 408,00 24.035 18 R$ 2.448,00 4.006 19 R$ 11.628,00 843 20 R$ 46.512,00 211

Qual o valor da aposta na Lotofácil

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 3. Nessa opção, você pode marcar 15 números. Se quiser ampliar as chances de faturar o prêmio, você pode definir até 20 números em uma mesma cartela, o que custa R$ 46,5 mil.