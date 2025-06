Mega-Sena 2873 acumula, e prêmio sobe para R$ 61 milhões; saiba quando será próximo sorteio

Mais uma vez ninguém acertou as dezenas do último concurso da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (7), e o prêmio acumulou. Com o resultado, o valor do prêmio principal subiu para cerca de R$ 61 milhões.

O próximo sorteio será na terça-feira (10).

Veja os números sorteados neste sábado (7)

04 - 05 - 17 - 27 - 52 - 56

Outros ganhadores

Embora nenhum apostador tenha acertado as seis dezenas, 95 apostas acertaram a quina e levaram R$ 44,3 mil, cada.

No Ceará, dois apostadores ganharam cada um o prêmio da quina. As duas jogadas são de Fortaleza.

Outros 8,8 mil jogos conseguiram quatro acertos e levaram R$ 681, cada, incluindo jogadores vencedores em diversas cidades do Ceará.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os seis números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar quatro ou cinco números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de seis a 20 números do volante com a Surpresinha — quando o sistema escolhe os números para você — ou com a Teimosinha — quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 5 reais e pode ser feita até 19 horas (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 5 é de:

1 em 50.063.860 para a Sena

1 em 154.518 para a Quina

e 1 em 2.332 para a Quadra