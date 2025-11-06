Sujeira, sangue e mau cheiro: Decon interdita unidade do Centerbox em Fortaleza

Uma unidade do supermercado Centerbox, em Fortaleza, foi interditada por falta de condições sanitárias. A medida do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará (MPCE), ocorreu nesta quinta-feira (6). O supermercado está localizado na Avenida José Bastos, no bairro Panamericano.

Durante fiscalização, constataram graves irregularidades sanitárias, como acúmulo de sujeira nas paredes e pisos da antessala de fatiamento de frios e frutas. Os problemas também estavam presentes nas áreas de armazenamento e frigorífica.

Irregularidades na unidade do Centerbox

Dentre outras irregularidades constatadas pelo Decon, estão:

Presença de sangue no piso da frigorífica;

Falta de higienização na área de fatiamento;

Utensílios desgastados e sujos;

Piso molhado com um odor desagradável no ambiente;

Acúmulo de sujeira nas cortinas dos expositores de laticínios e nas câmaras frias;

Presença de moscas e um forte odor de produtos em decomposição em áreas de armazenamento.

O espaço também não possuía saída de esgoto com vedação adequada, e havia a ausência de controle regular de pragas e roedores.

Foto: Divulgação/MPCE.

Prazo para defesa

O Decon estipulou um prazo de até 20 dias para o estabelecimento apresentar sua defesa formal.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do Centerbox, às 17h30, demandando um posicionamento sobre a unidade interditada. Esta matéria será atualizada mediante resposta do estabelecimento.

Ações de fiscalização

A atuação do Decon busca garantir a segurança dos cidadãos, assim como proteger a saúde.

"A ação tem como finalidade a adequação do estabelecimento às legislações vigentes em prol do consumidor, elo mais fraco na relação de consumo e que, por vezes, não possui conhecimento das práticas abusivas cometidas por alguns fornecedores, as quais colocam em risco a sua saúde e segurança", detalhou o coordenador do Setor de Fiscalização, Adnan Fontenele.