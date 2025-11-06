Sujeira, sangue e mau cheiro: Decon interdita unidade do Centerbox em Fortaleza
Supermercado na Avenida José Bastos tem até 20 dias para apresentar sua defesa.
Uma unidade do supermercado Centerbox, em Fortaleza, foi interditada por falta de condições sanitárias. A medida do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon), do Ministério Público do Ceará (MPCE), ocorreu nesta quinta-feira (6). O supermercado está localizado na Avenida José Bastos, no bairro Panamericano.
Durante fiscalização, constataram graves irregularidades sanitárias, como acúmulo de sujeira nas paredes e pisos da antessala de fatiamento de frios e frutas. Os problemas também estavam presentes nas áreas de armazenamento e frigorífica.
Irregularidades na unidade do Centerbox
Dentre outras irregularidades constatadas pelo Decon, estão:
- Presença de sangue no piso da frigorífica;
- Falta de higienização na área de fatiamento;
- Utensílios desgastados e sujos;
- Piso molhado com um odor desagradável no ambiente;
- Acúmulo de sujeira nas cortinas dos expositores de laticínios e nas câmaras frias;
- Presença de moscas e um forte odor de produtos em decomposição em áreas de armazenamento.
O espaço também não possuía saída de esgoto com vedação adequada, e havia a ausência de controle regular de pragas e roedores.
Prazo para defesa
O Decon estipulou um prazo de até 20 dias para o estabelecimento apresentar sua defesa formal.
O Diário do Nordeste entrou em contato com a assessoria do Centerbox, às 17h30, demandando um posicionamento sobre a unidade interditada. Esta matéria será atualizada mediante resposta do estabelecimento.
Ações de fiscalização
A atuação do Decon busca garantir a segurança dos cidadãos, assim como proteger a saúde.
"A ação tem como finalidade a adequação do estabelecimento às legislações vigentes em prol do consumidor, elo mais fraco na relação de consumo e que, por vezes, não possui conhecimento das práticas abusivas cometidas por alguns fornecedores, as quais colocam em risco a sua saúde e segurança", detalhou o coordenador do Setor de Fiscalização, Adnan Fontenele.