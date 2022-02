Sites das Americanas e Submarino voltam a funcionar depois de quatro dias fora do ar

O site das Lojas Americanas e do Submarino voltaram a funcionar na manhã desta quarta-feira (23) depois de passar quatro dias fora do ar. O grupo Americanas informou que está restabelecendo "gradualmente e com segurança" seus ambientes de e-commerce.

De acordo com o comunicado emitido pela empresa, não há evidência de que houve vazamento de dados. O incidente teve início depois que a companhia registrou um "acesso não autorizado" em seus servidores.

Os outros sites que pertencem ao grupo Americanas S.A como Shoptime e Sou Barato, até as 11h30 da manhã, continuam fora do ar. Nos sites é possível ler uma nota de esclarecimento: "a companhia informa que, por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível", site da Shoptime.

Até o momento, a Americanas não confirmou nem negou que tenha sido alvo de um ataque hacker.

Confira o comunicado completo da Americanas S.A.

"A Americanas informa que está restabelecendo gradualmente e com segurança seus ambientes de e-commerce desde quarta–feira (23/02), suspensos em razão de incidente de segurança do qual foi vítima entre os dias 19 e 20 de fevereiro. Não há evidência de comprometimento das bases de dados. As equipes continuam mobilizadas, com todos os protocolos de segurança, e atuarão para a retomada integral no mais curto espaço de tempo. A companhia reforça que a segurança das informações é sua prioridade e que continuará mantendo o mercado, clientes e parceiros atualizados".

Atraso nas entregas

Questionadas por clientes na rede social Twitter, as marcas do grupo Americanas informaram que a instabilidade pode causar atrasos nas entregas dos pedidos.

