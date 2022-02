Americanas diz que site fora do ar pode atrasar entrega de pedidos

Os sites das Lojas Americanas, do Submarino, do Shoptime e do Sou Barato continuaram fora do ar na manhã desta terça-feira (22). Questionadas por clientes na rede social Twitter, as marcas informaram que a instabilidade pode causar atrasos nas entregas dos pedidos.

As lojas virtuais fazem parte do grupo Americanas S/A, que tirou os sites do ar na noite do sábado (19) após detectar um "acesso não autorizado". A companhia não fornece mais detalhes sobre o ocorrido.

Nesta segunda-feira (21), o grupo sofreu um baque em suas ações, fechando com baixa de 6,6%. Os canais digitais representam 60% das vendas do negócio.

"Todos os pedidos serão entregues, mas por conta das instabilidades do site, poderão haver atrasos", diz o perfil da Americanas, em resposta às dúvidas de clientes que realizaram compras recentemente e aguardam pelas entregas. Não há previsão de normalização do serviço nas plataformas virtuais.

Segundo a companhia, as lojas físicas da Americanas não foram afetadas e operam normalmente.

Procon notifica Americanas

O Procon-SP notificou a Americanas pedindo explicações sobre os problemas das plataformas de e-commerce. O órgão afirma que a companhia deve informar o consumidor sobre como ele poderá exercer os seus direitos, como o direito de arrependimento de compra online dentro de sete dias.



A companhia terá ainda que fornecer informações sobre solicitações de troca, sobre regularizações de problemas e sobre reembolsos e deverá esclarecer se disponibilizou canal alternativo para contato do consumidor.

Newsletter Os destaques das últimas 24h resumidos em até 8 minutos de leitura. E-mail INSCREVA-SE