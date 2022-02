Carnaval 2022: Saiba onde é mais caro e mais barato se hospedar no Ceará

Apesar de os órgãos públicos estaduais e a maioria dos setores produtivos estarem se organizando para funcionar normalmente durante os dias do Carnaval, ainda há procura por vaga nos hotéis e pousadas do Ceará.

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) realizou pesquisa com preços de hospedagem para o período e constatou que os empreendimentos do Litoral Leste estão cobrando as estadias mais caras, com valores que podem chegar a R$ 3.710,07.

Veja preços da hospedagem no Ceará (3 diárias)

Região Menor preço Maior preço Litoral Leste R$ 705,00 R$ 3.710,07 Litoral Oeste R$ 1.333,00 R$ 3.660,00 Sertão Central R$ 330,00 R$ 1.000,00 Serra R$ 840,00 R$ 2.093,00 Norte R$ 390,00 R$ 944,20 Fortaleza R$ 405,00 R$ 729,30 Centro-Sul R$ 267,00 R$ 450,00

O levantamento foi realizado, por telefone, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, contemplando 52 hotéis e pousadas em 11 cidades das regiões Norte, Sertão Central, Centro-Sul, Serra, litorais Leste e Oeste.

A região oferece opções a partir de R$ 705, o que configura uma diferença de preços de até 426% para o mesmo padrão de acomodação, incluindo café da manhã, para duas pessoas por três diárias.

Em Fortaleza, onde a ocupação da rede hoteleira deve chegar a 75% segundo previsão da Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza (Setfor), os preços variam até 80%, indo de R$ R$ 405,00 a R$ 729,30.

Valores no Litoral Oeste

No Litoral Oeste, a diferença observada é de 175%. Apesar de não ser a maior variação, o piso encontrado é o maior do levantamento. Os interessados em se hospedar na região durante o Carnaval vão precisar desembolsar pelo menos R$ 1.333, podendo chegar a R$ 3.660.

Se a ideia for fugir da Capital e aproveitar o descanso no Interior, a cidade de Quixadá, no Sertão Central, tem diárias que variam de R$ 330 a R$ 1.000, no pacote de três dias, conferindo uma diferença de 203%.

Serras

Mas se o destino for o oposto ao calor das praias, ou seja, o clima de baixas temperaturas das serras cearenses, os preços de hospedagem podem variar até 133%, em Ubajara, na Serra da Ibiapaba, sendo encontrada três diárias por R$ 600 a R$ 1.399.

Já em Guaramiranga, no Maciço de Baturité, é possível também desfrutar do clima ameno, vegetação verde e tranquilidade, por hospedagens que variam de R$ 840 a R$ 2.093, uma diferença de 149%.

Na região Centro-Sul, onde ficam balneários e açudes turísticos como o Trussu e o Orós, o levantamento encontrou preços para os três dias, entre R$ 267 e R$ 450, uma variação de 69%.

Pontos de atenção

A diretora do Procon Fortaleza, Eneylândia Rabelo, lembra que é importante os consumidores guardarem anúncios e propagandas de ofertas de hospedagem e de aluguéis de casas de praia ou serra, por exemplo. A medida pode garantir o cumprimento da oferta.

"Se for contratar o serviço e hospedagem pela internet, o consumidor pode imprimir a página e guardar como prova dos preços praticados", sugere.

Para a diretora, fazer reservas de hotéis e pousadas em sites confiáveis, buscando informações sobre a realidade da hospedagem, além de ficar atento às condições do contrato também podem minimizar os transtornos.

Rabelo ressalta ainda que consumidores turistas que estejam em trânsito na Capital podem registrar reclamação no órgão de defesa do consumidor para solucionar algum problema.

A ferramenta está disponível no portal da Prefeitura de Fortaleza, na categoria Defesa do Consumidor do Catálogo de Serviços. O mesmo vale para consumidores residentes em Fortaleza.