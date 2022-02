Sites do Submarino e Lojas Americanas estão fora do ar desde domingo (20)

Sob suspeita de ataque hacker, os sites da Americanas e do Submarino estão fora do ar desde a madrugada do último domingo (20). Os usuários que tentam acessar as páginas da internet encontram um alerta de que o serviço está indisponível devido a uma "falha de DNS".

Em comunicado, a Americana S.A., responsável pelo controle dos dois sites, informou que "voltou a suspender proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce", após ter identificado "risco de acesso não autorizado", segundo informações do portal G1.

Legenda: Mensagem diz que "o servidor está temporariamente impossibilitado de atender sua solicitação" Foto: Reprodução

"O servidor está temporariamente impossibilitado de atender sua solicitação. Por favor, tente novamente mais tarde", diz a mensagem, traduzida do inglês.

Ainda em comunicado, a empresa declarou que não houve evidência de comprometimento das suas bases de dados. "A companhia atua com recursos técnicos e especialistas para avaliar a extensão do evento e normalizar com segurança o ambiente de e-commerce o mais rápido possível. A companhia reitera que trabalha com rígidos protocolos para prevenir e mitigar riscos", declarou.