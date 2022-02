Saiba como fazer a prova de vida do INSS online

O Governo Federal anunciou nessa quarta-feira (2) a extinção da prova de vida presencial para aposentados e pensionistas segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A portaria que prevê o fim do procedimento foi publicada na manhã desta quinta-feira (3).

Com a extinção do procedimento, o órgão checará nas bases de dados públicas se os beneficiários estão vivos e podem seguir a receber os pagamentos.

Porém, quem ainda desejar, pode continuar realizando, voluntariamente, a comprovação de vida na rede pagadora de benefícios, como de costume. A portaria não proíbe a realização do procedimento pela instituição financeira.

Veja como fazer a prova de vida online pelo celular no Meu INSS

Faça o download do aplicativo Meu INSS e, em seguida, o login;

Uma mensagem avisando que chegou a hora de realizar a prova de vida deve aparecer, com um botão nomeado “Instale o Meu gov.br”;

Clique em “Autorizações”, selecione a pendência e clique em “Autorizar”;

Para tirar a foto, o aplicativo pedirá para utilizar a câmera do celular para tirar fotos e fazer vídeos. Escolha “Permitir”;

O sistema também solicitará uma informação do documento que está no cadastro do governo, como a data de emissão da CNH digital. Informe;

Em seguida, posicione o rosto no centro do círculo na tela do celular. O sistema solicitará que o usuário faça alguns movimentos;

Uma barra azul indicará quantos segundos faltam para a conclusão dos movimentos e, em seguida, a prova de vida será concluída.

Prova de vida por biometria facial

Para ter acesso ao serviço, é preciso ter a biometria facial já cadastrada nos bancos de dados do TSE e Detran. O próprio sistema do Meu INSS informa ao usuário nos casos em que ele não pode realizar a prova de vida pelo aplicativo.

Veja como fazer as provas de vidas pelos bancos

BANCO DO BRASIL

O processo pode ser feito do aplicativo BB. O segurado deve acessar o menu "Serviços", depois "INSS", em seguida "Prova de vida INSS".

Depois, deve tirar foto do documento de identificação, frente e verso, e fazer uma selfie. Após a análise do banco, o beneficiário pode acompanhar pelo próprio app se sua prova de vida foi aceita e qual o prazo de validade.

BRADESCO

Neste banco, a prova de vida deve ser realizada nas máquinas de autoatendimento Bradesco e Banco 24Horas.

É necessário possuir a biometria cadastrada. Quem não tem, terá de se deslocar para realizar a prova de vida na agência, diretamente no caixa.

Todas as transações realizadas com o uso da biometria são acatadas como prova de vida caso o benefício esteja no mês de provar vida.

ITAÚ UNIBANCO

Beneficiário, tutor ou curador do banco sempre que usarem a biometria para fazer uma movimentação no banco (como um saque no caixa eletrônico Itaú, por exemplo) têm a prova de vida renovada automaticamente por mais um ano.

Presencialmente, deve ser feita nos guichês de caixa das agências bancárias.

SANTANDER

Procedimento poderá ser feitos nos terminais de atendimentos com o uso da biometria. Beneficiários também podem ir à agência com o gerente ou no guichê de caixa, com ou sem o uso da biometria.

Serão considerados válidos como prova de vida realizada:

Acesso ao aplicativo Meu INSS com o selo ouro ou outros aplicativos e sistemas dos órgãos e entidades públicas que possuam certificação e controle de acesso, no Brasil ou no exterior;

Realização de empréstimo consignado, efetuado por reconhecimento biométrico;

Atendimento presencial nas agências do INSS, ou por reconhecimento biométrico nas entidades ou instituições parceiras;

Perícia médica por telemedicina ou presencial e no sistema público de saúde ou rede conveniada;

Vacinação;

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Atualizações no Cadastro Único, somente quando for efetuada pelo responsável pelo grupo;

Votação nas eleições;

Emissão/renovação de documentos como passaporte, carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, alistamento militar ou outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico;

Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico.

Declaração de Imposto de Renda como titular ou dependente.