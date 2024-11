Jonas Becker é reeleito presidente da Câmara Setorial de Energias da Adece

“Estamos bastante empolgados para esse novo mandato na condução da Câmara Setorial de Energias. Como bons cearenses, nosso interesse é fazer com que o estado se desenvolva, gerando emprego, renda, atraindo investimentos, dentro de um desenvolvimento sustentável. Continuaremos a trabalhar de mãos dadas com o Sindienergia, com a Federação das Indústrias do Estado do Ceará e a Secretaria de Desenvolvimento do Estado. Toda essa ambiência e governança fará o estado do Ceará continuar como protagonista da transição energética”, afirma Becker.