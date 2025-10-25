Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Resultado Dia de Sorte 1133 de hoje, 25/10; prêmio é de R$ 200 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
Negócios
Dia de Sorte
Legenda: Sorteio do Dia de Sorte é realizado pela Caixa Econômica Federal
Foto: Reprodução
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

No concurso 1133, o Dia de Sorte vai sortear um valor de R$ 200 mil. Se quiser acompanhar, o sorteio vai acontecer às 20h deste sábado pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima é no valor de R$ 2,00.

Resultado Dia de Sorte concurso 1133

Os números sorteados serão inseridos nesta página, logo após o fim do sorteio.

Como jogar no Dia de Sorte?

Para participar, você precisa escolher de 7 a 15 números dentre os 31 que estão disponíveis, além de "1 Mês de Sorte". Assim, cada concurso sorteia sete números e um "Mês de Sorte". Você ainda tem a opção de escolher a Surpresinha (quando o sistema escolhe os números por você) e/ou a Teimosinha (quando você mantém o mesmo jogo por 3,6,9 ou 12 concursos consecutivos).

Quais são as probabilidades?

Segundo a Caixa, as chances de ganhar variam conforme o tipo de aposta. Confira as probabilidades:

Probabilidades de acertos

Aposta mínima: R$2,00 - 7 números

Faixas de premiação7 acertos6 acertos5 acertos4 acertosMês de Sorte
7 (aposta simples)2.629.57515.6524533712
8 (8 apostas)328.6964.0831852112
9 (36 apostas)73.0431.422901312
10 (120 apostas)21.91359649912
11 (330 apostas)7.96828429612
12 (792 apostas)3.32014919512
13 (1.716 apostas)1.5328513412
14 (3.432 apostas)766519312
15 (6.435 apostas)408327312

Como apostar pela Internet?

Para fazer a sua aposta on-line, é preciso atender aos seguintes requisitos:

  • Ser maior de 18 anos;
  • Possuir um CPF;
  • Ter um e-mail;
  • Ter um cartão de crédito com as principais bandeiras.

Para fazer o seu cadastro, siga os passos a seguir:

  • Acesse o site:www.loteriasonline.caixa.gov.br
  • Informe os seus dados pessoais;
  • Valide o seu cadastro ao clicar no link enviado pela Caixa para o seu e-mail;
  • Conclua o preenchimento.

Como acompanhar o concurso ao vivo?

Você pode conferir os sorteios ao vivo pelas redes sociais da CAIXA.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil. Com duas lojas em Fortaleza – na Av. Dom Luís, 600, e no Shopping RioMar Kennedy (Piso L2) – e atendimento pelo 0800 999 5050, a Loteria Aldeota oferece confiança, comodidade e a possibilidade de apostar nos bolões sem sair de casa, de qualquer lugar do mundo. Você também pode acessar o site da Loteria Aldeota na página de Bolão da Mega-Sena e o Bolão da Lotofácil.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1217 de hoje 25/10; prêmio é de R$ 1 milhão

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 32 minutos
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3522, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
Há 45 minutos
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 297 de hoje 25/10; prêmio é de R$ 10,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 45 minutos
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 6012, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
Há 45 minutos
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6862, deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 17,5 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
Há 45 minutos
mega-sena
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2932 deste sábado (25/10); prêmio é de R$ 95,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
Há 45 minutos
Negócios

Resultado da Timemania 2312 de hoje, 25/10; prêmio é de R$ 39,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
Há 45 minutos
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1133 de hoje, 25/10; prêmio é de R$ 200 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
Há 45 minutos
Foto de uma floresta.
Negócios

Como uma taxa sobre super-ricos poderia financiar dívidas climáticas?

Entenda proposta.

Agência Brasil
Há 2 horas
Pessoa segurando dinheiro em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal, banco brasileiro com destaque na fachada.
Negócios

Lula se irrita com anúncio da 'Bet da Caixa' e deve cancelar lançamento

Presidente da Caixa anunciou que plataforma de apostas estará disponível até o fim de novembro

Redação
25 de Outubro de 2025
Na imagem, pessoas estão sentadas em uma sala de aula anotando em cadernos
Papo Carreira

Prova Nacional Docente tem mais de 1 milhão de inscrições

As provas serão aplicadas às 13h30 deste domingo (26), com abertura dos portões ao meio-dia.

Redação
25 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

C. Rolim expande-se e reinaugura, modernizada, loja de Messejana

Plano de expansão e modernização da varejista prossegue e anuncia para 2026 revitalização de suas unidades no centro de Fortaleza

Egídio Serpa
25 de Outubro de 2025
Na imagem, as diferentes modalidades de premiação dos sorteios da Caixa Econômica Federal.
Negócios

Loterias do dia podem pagar até R$ 95 milhões neste sábado (25/10); confira

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 95 milhões o mais alto deles

Redação
25 de Outubro de 2025
Imagem do portão de entrada para passageiros internacionais no aeroporto de Fortaleza.
Negócios

Com Europa em retração e boom da América do Sul, qual o cenário do turismo internacional no Ceará?

Estado tem recebido mais chilenos e argentinos do que de norte-americanos e europeus

Paloma Vargas
25 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Na Chapada do Apodi, a Nova Agro começa a colher seu algodão

Em 450 hectares irrigados, que poderiam ser 750 se houvesse energia elétrica com tensão suficiente, a fazenda de Raimundo Delfino tem alta produtividade: 5 toneladas por hectare

Egídio Serpa
25 de Outubro de 2025
Pessoa entra numa casa lotérica.
Negócios

Dez apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3521 e levam mais de R$ 200 mil cada

Veja como acompanhar o resultado do sorteio.

Redação
24 de Outubro de 2025
Gabarito sendo preenchido.
Papo Carreira

Concurso público tem 335 vagas para área da educação em Maranguape; veja edital

Os salários chegam a R$ 4.885,64.

Bergson Araujo Costa
24 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2877 de hoje, sexta-feira, 24/10; prêmio é de R$ 1,3 milhão
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2877 de hoje, sexta-feira, 24/10; prêmio é de R$ 1,3 milhão

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2877 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 1,3 milhão.

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6861, desta sexta-feira (24/10); prêmio é de R$ 16,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6861, desta sexta-feira (24/10); prêmio é de R$ 16,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2840 – Sorteio de sexta-feira, 24/10; Prêmio de R$ 4,7 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2840 – Sorteio de sexta-feira, 24/10; Prêmio de R$ 4,7 milhões

Apostas para a Lotomania 2840 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3521, desta sexta-feira (24/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3521, desta sexta-feira (24/10); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 763 - Sorteio de sexta-feira, 24/10; Prêmio de R$ 3,1 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 763 - Sorteio de sexta-feira, 24/10; Prêmio de R$ 3,1 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 763 em 24/10 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (24/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (24/10): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
24 de Outubro de 2025
foto de aluno utilizando aplicativo do Sisu em celular.
Papo Carreira

Alunos poderão usar nota das três últimas edições do Enem no Sisu

Mudança foi anunciada pelo MEC e já valerá para o Sisu 2026.

Redação
24 de Outubro de 2025
Cresce Ceará 2024
Victor Ximenes

Nova edição do evento Cresce Ceará discute oportunidades para o comércio exterior

Victor Ximenes
24 de Outubro de 2025
Fachada do Colégio da Polícia Militar do Ceará General Edgard Facó.
Papo Carreira

Edital com 692 vagas para Colégios Militares do Ceará é publicado; confira

Vagas são para instituições em Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte.

Matheus Facundo
24 de Outubro de 2025
Egídio Serpa

Missão da Fiec na China vê novas tecnologias e uso da Inteligência Artificial

Empresários e executivos de empresas industriais e do governo do Ceará mergulharam no conhecimento de novas tecnologias e de Liderança Orientada por IA

Egídio Serpa
24 de Outubro de 2025
Foto da fachada do data center Mega Lobster, inaugurado na Praia do Futuro, em Fortaleza.
Negócios

Novo data center em Fortaleza será o maior do Nordeste; veja como vai funcionar

Empreendimento na Praia do Futuro terá conexão com seis países.

Mariana Lemos
24 de Outubro de 2025
Imagem mostra avião parado
Igor Pires

Air France amplia voos para Paris saindo de Fortaleza

Igor Pires
24 de Outubro de 2025