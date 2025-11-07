Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Reforma Casa Brasil deve injetar pelo menos R$ 300 milhões no Ceará

O setor de materiais de construção ficará aquecido, mas pode enfrentar escassez de mão de obra.

Escrito por
Letícia do Vale leticia.dovale@svm.com.br
Negócios
Imagem mostra trabalhadores em obra.
Legenda: O setor de material de construção faturou R$ 6 bilhões em 2024.
Foto: Fabiane de Paula / svm

O programa Reforma Casa Brasil deve injetar pelo menos R$ 300 milhões no setor de materiais de construção civil no Ceará em 2026, segundo estimativa de Carlito Lira, presidente da Associação dos Comerciantes de Materiais de Construção do Ceará (Acomac) e vice-presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção (Anamac).

Iniciada nessa segunda-feira (3), a iniciativa do Governo Federal oferece empréstimos para famílias com renda mensal bruta de até R$ 9,6 mil realizarem reformas em suas residências. A expectativa do especialista é que o mercado cearense apresente crescimento superior a 5% em 2026. 

Veja também

teaser image
Negócios

Reforma Casa Brasil: confira dicas para planejar a reforma

teaser image
Negócios

Veja como simular o crédito do Reforma Casa Brasil; cadastros começam hoje (3)

"Ano passado, o setor faturou cerca de R$ 6 bilhões no Estado, por meio das nossas mais de 4 mil lojas de material de construção instaladas em todos os municípios do Ceará. Nacionalmente, esse valor sobe para R$ 50 bilhões", informa Lira. 

Assim, levando em consideração a estimativa de R$ 6,3 bilhões de faturamento para este ano e acrescentando o crescimento de 5%, o arrecadado do setor no Estado pode superar R$ 6,6 bilhões em 2026, totalizando incremento de R$ 300 milhões. 

De acordo com o presidente da Acomac, 70% da renda das lojas de material de construção em todo o Brasil é direcionada a reformas de moradia e à autoconstrução, ou seja, a pessoas que administram as próprias obras.

Para ele, a demanda deve aumentar, principalmente, para materiais de acabamento básico, como caixa d'água, bacia sanitária, metais sanitários, tinta e ferragens, além de cimento, tijolos, louças e pisos. O profissional garante, ainda, que as lojas estão preparadas para atender a demanda.

Atualmente, segundo Lira, o comércio de material de construção gera cerca de 50 mil empregos diretos.

Falta de mão de obra qualificada pode limitar crescimento 

Assim como nas lojas de materiais, a demanda por mão de obra na execução das construções deve aumentar, mas o setor ainda enfrenta o desafio da qualificação profissional.

Segundo o especialista e empresário Tácito Almeida, proprietário da Tácito Almeida Imóveis e da Mandacaru Construtora, o faturamento da mão de obra pode registrar crescimento de até 5%.

Entre os tipos de procedimentos com provável alta na demanda apontados pelo especialista estão troca de piso e revestimentos, instalação de telhas e madeiramento e construção ou reforma de banheiros e outros cômodos extras, como quartos e varandas, principalmente no pavimento superior. 

No entanto, Tácito alerta: a oferta limitada de mão de obra local qualificada, como pedreiros, carpinteiros e encanadores, pode reduzir o ritmo de crescimento do setor.

"Os profissionais hoje são mais disputados do que alguns anos atrás. Hoje, pedreiro e servente são profissionais difíceis de encontrar com qualificação adequada", indica.

Nesse sentido, o conselho de Tácito é que os profissionais do setor se capacitem para  atuar em todas as áreas da construção civil e emitir nota fiscal

Nova oportunidade para arquitetos  

A chegada do programa Reforma Casa Brasil também é uma oportunidade para arquitetos mirarem em diferentes públicos alvos. É o que defende a membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE), Cecília Amorim. 

Ela explica que cerca de 80% da população realiza obras sem a contratação de um profissional de arquitetura, por achar desnecessário ou não apresentar recursos para isso. 

Dessa maneira, a maioria dos trabalhadores da área se mantém restrito ao público que, tradicionalmente, já procura por esse serviço, apresenta maior renda e compõe menor porcentagem da população.  

Assim, Cecília acredita que, com a possibilidade de famílias de menor faturamento terem acesso a recursos para contratar esse tipo de serviço, arquitetos e outros profissionais da área devem aproveitar a oportunidade para demonstrar o valor desse ofício para pessoas que, talvez, ainda não conheçam

Ela destaca, ainda, que o papel do arquiteto em uma obra é planejar, prever possíveis problemas, lidar com imprevistos e realizar orçamentos, não só de forma estética, mas também técnica e científica. 

“O que a gente faz leva tempo para as pessoas perceberem o verdadeiro benefício daquilo que elas pagaram. Então a gente tem essa dificuldade de mostrar o valor do arquiteto. Eu acho uma boa oportunidade para fazer com que profissionais da engenharia e arquitetura sejam vistos pela população com outros olhos. Eles foram colocados por muito tempo como profissões exclusivas para uma pequena parte da população, como se fosse um acessório. Mas a arquitetura é uma ferramenta de transformação da qualidade de vida das pessoas”
Cecília Amorim
Conselheira do CAU/CE
   

Programa deve injetar R$ 40 bilhões no Brasil 

No Reforma Casa Brasil, o valor a ser contratado está entre R$ 5.000 e R$ 30.000 e poderá ser utilizado para materiais de construção, mão de obra, elaboração de projetos técnicos e serviços de orientação e acompanhamento das obras. 

Além disso, o empréstimo será concedido mediante juros de 1,17% a 1,95% e prazo de pagamento de até 60 meses. As casas devem estar localizadas na área urbana, sendo válido, inclusive, para pessoas que moram de favor ou aluguel.

Segundo Lira, as taxas reduzidas e a possibilidade de utilizar o valor tanto para a compra de material de construção quanto para a contratação de serviços promovem uma boa oportunidade para famílias de menor renda efetivarem as reformas em casa. 

“O aporte do Reforma Casa Brasil vai ser em torno de R$ 40 bilhões, então é um aporte substancial no faturamento geral do setor. A gente tá muito otimista com isso. Isso vai provocar um crescimento substancial de vendas. É uma grande oportunidade de beneficiar o comércio e a indústria”
Carlito Lira
Presidente da Acomac
 

Quem pode receber o crédito?

Os interessados em obter o crédito do programa Reforma Casa Brasil podem simular a operação pelo aplicativo ou pelo site da Caixa Econômica Federal

Podem obter o financiamento famílias de todo o Brasil, com residências em áreas urbanas. Os recursos concedidos devem ser usados para compra de material de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos como pintura, troca de telhado e até instalação de energia solar.

As condições de contratação do Programa Reforma Brasil serão de acordo com as faixas de renda das famílias interessadas. Os financiamentos são a partir de R$ 5 mil e podem chegar a até 50% do valor de avaliação do imóvel a ser reformado.

Veja as faixas

Faixa Reforma 1 - famílias com renda até R$ 3.200,00 (juros a 1,17%).

Faixa Reforma 2 - famílias com renda de R$ 3.200,01 a R$ 9.600 (juros a 1,95%).

  • Valor do financiamento para as duas faixas: de R$ 5 mil a R$ 30 mil.
  • Prazos para pagamento: de 24 a 60 meses.
  • Prestação limitada a 25% da renda familiar.

Faixa 3 - famílias com renda acima de R$ 9.600.

  • Valor do financiamento: até 50% do valor do imóvel, respeitando o limite máximo de R$ 1,125 milhão, que corresponde a metade do valor máximo permitido para imóveis no Sistema Financeiro de Habitação (SFH). 
  • Juros: até 1,95% (a taxa pode ser menor dependendo da análise de crédito).
  • Prazo para pagamento: até 180 meses.

O que pode ser reformado? 

Com os valores financiados, os beneficiários do programa poderão escolher até três serviços da lista: 

  1. Pequenas instalações ou trocas: Instalar ou trocar maçanetas, torneiras, sifões, chuveiros, tomadas, luminárias, lâmpadas e outros;
  2. Elétrica: ​Instalar ou trocar fios, quadro de energia e entrada de luz;
  3. ​Hidráulica​: ​Instalar ou trocar tubulação de água ou esgoto, caixa d’água e/ou fossa;
  4. Corrigir ou prevenir infiltrações: Prevenir infiltrações em pisos, lajes, paredes e/ou muros;
  5. Revestimento: Instalar ou trocar pisos e/ou azulejos​;
  6. Reboco e pintura​: Rebocar e/ou pintar paredes, tetos e/ou muros​;
  7. Portas e janelas​: Instalar ou trocar portas e/ou janelas​;
  8. ​Telhado e forro​: Instalar, trocar ou consertar telhado, forro ou manta para redução do calor;
  9. ​Segurança e acessibilidade: ​Instalar ou trocar rampas, barras de apoio, corrimão, proteção em escadas, corredores e/ou varandas;
  10. Energia solar​: Instalar placas solares para geração de energia elétrica e/ou aquecimento de água​;
  11. Novo cômodo​: Construir quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço​;
  12. Cômodo existente: reformar quarto, sala, banheiro, cozinha e área de serviço ou reforçar estrutura.

Moro de aluguel, posso contratar?

Sim. Famílias com renda de até R$ 9.600 e que moram de favor ou ainda de aluguel podem, mesmo assim, usar os recursos para melhorias no imóvel.

A casa pode ser a residência ou pode ser um imóvel misto; usado como moradia ou espaço de trabalho. Isso ocorre normalmente com quem atende clientes em casa.

Moro na zona rural. Posso aderir?

Não. A residência a ser reformada precisa estar localizada em zona urbana. Além disso, o imóvel não pode ter passado repetidamente por problemas como enchentes, alagamentos ou enxurradas, deslizamento, rachaduras no terreno, estar em alerta de risco frequente ou ter alguma orientação da defesa civil para desocupação.

A residência não pode estar próxima a rio, nascente, lago, córrego ou represa. Também não pode estar dentro de parque, reserva ou mata nativa preservada, cercada por mata ou floresta ou em área de proteção ambiental.

Imóveis em áreas de restrição, rodovias, ferrovias ou linhas de trem, viadutos, pontes ou grandes estruturas públicas também não são elegíveis, bem como residências próximas de linhas de transmissão ou torres de alta tensão.

 

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Este conteúdo é útil para você?
Imagem mostra trabalhadores em obra.
Negócios

Reforma Casa Brasil deve injetar pelo menos R$ 300 milhões no Ceará

O setor de materiais de construção ficará aquecido, mas pode enfrentar escassez de mão de obra.

Letícia do Vale
Há 50 minutos
Imagem de uma árvore.
Negócios

Alugar ou comprar árvore de Natal? Veja qual compensa mais

A melhor opção financeira depende do perfil pessoal de cada consumidor.

Milenna Murta*
Há 50 minutos
Egídio Serpa

Expolog chega com R$ 30 milhões e olho na Economia do Mar

Um dos maiores seminários e feiras de logística do continente latino-americano, o evento dobrou sua área e o número de expositores nacionais e estrangeiros

Egídio Serpa
07 de Novembro de 2025
Cartelas de Lotofácil.
Negócios

Quatro apostas acertam 15 dezenas da Lotofácil 3532 e levam mais de R$ 398 mil cada

Veja como acompanhar o resultado dos sorteios.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem da fachada do nubank para mudança de trabalho híbrido.
Negócios

Nubank muda home office para adotar trabalho híbrido

Funcionários deverão ir três dias por semana até 2027.

Redação
06 de Novembro de 2025
Fachada de uma unidade da Farmácia Pague Menos em área urbana, com letreiro azul e branco visível.
Negócios

Lucro da Pague Menos cresce 50% em um ano e atinge R$ 80 milhões; rede abre 6 novas lojas no Ceará

Marca fechou terceiro semestre de 2025 com crescimento de 18% na performance de vendas.

Letícia do Vale
06 de Novembro de 2025
Resultado da Timemania 2317 de hoje, 06/11; prêmio é de R$ 44,0 milhões
Negócios

Resultado da Timemania 2317 de hoje, 06/11; prêmio é de R$ 44,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Resultado Dia de Sorte 1138 de hoje, 06/11; prêmio é de R$ 1,5 milhão
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1138 de hoje, 06/11; prêmio é de R$ 1,5 milhão

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6872, desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 3,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6872, desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 3,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Veja o Resultado da Mega-Sena 2937 desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 48,0 milhões
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2937 desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 48,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3532, desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3532, desta quinta-feira (06/11); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Imagem do frigorífero de unidade do supermercado Centerborx em Fortaleza interditado por falta de condições sanitárias
Negócios

Sujeira, sangue e mau cheiro: Decon interdita unidade do Centerbox em Fortaleza

Supermercado na Avenida José Bastos tem até 20 dias para apresentar sua defesa.

Redação
06 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (06/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (06/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
06 de Novembro de 2025
Fachada da Caixa ilustra matéria sobre concurso do banco.
Papo Carreira

Concurso da Caixa terá 184 vagas e salários de até R$ 14,9 mil

Edital será divulgado nesta sexta-feira (7).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de um homem carregando um pedaço de madeira em obra
Negócios

Quais documentos são necessários para o Reforma Casa Brasil? Veja

Projeto oferece empréstimo para reforma de domicílios no País.

Gabriel Bezerra*
06 de Novembro de 2025
Três pães redondos sendo colocados em saco branco com detalhes de logo vermelho. Ao fundo, pães expostos em duas prateleiras.
Negócios

Uma em cada esquina: Fortaleza tem 10 padarias para cada farmácia

Confira os 20 bairros com mais padarias na Capital cearense.

Milenna Murta*
06 de Novembro de 2025
Imagem ilustra matéria de tira dúvidas sobre CNH popular.
Automóvel

CNH Popular: tire dúvidas sobre a edição 2025 do programa

Podem se inscrever cearenses maiores de 18 anos com inscrição válida e ativa no CadÚnico.

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem mostra mão feminina segurando uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) brasileira, com informações pessoais borradas.
Automóvel

Governo do Ceará libera inscrições para CNH Popular 2025

Governador Elmano de Freitas anunciou oficialmente a abertura.

Carol Melo
06 de Novembro de 2025
Imagem de sala de monitoramento ilustra matéria de concurso da Astesp.
Papo Carreira

Artesp abre concurso público com salários de até R$ 12 mil; veja cargos

São ofertadas 142 vagas em cargos de níveis médio e superior.

Redação
06 de Novembro de 2025
Pecém
Victor Ximenes

Porto do Pecém bate recorde em outubro e tem maior movimentação da história

Terminal já superou resultado de todo o ano de 2024, com dois meses de antecedência

Victor Ximenes
06 de Novembro de 2025
Imagem de casas residenciais com telhados vermelhos, paredes amarelas, janelas com persianas cinzas e postes de iluminação ao longo da rua em uma cidade tranquila.
Negócios

Reforma Casa Brasil: saiba quem pode participar do programa

A iniciativa é voltada para famílias com residências localizadas em áreas urbanas.

Redação
06 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Um evento para celebrar o poder transformador da favela

Fundado em plena Pandemia, o Instituto Pensando Bem transformou a Favela do Inferninho no Beco do Céu, no bairro Vila Velha, em Fortaleza.

Egídio Serpa
06 de Novembro de 2025
Cartelas de loteria Mega-Sena espalhadas sobre uma mesa, com uma caneta apontando para uma delas.
Negócios

Com Mega-Sena sorteando R$ 48 milhões, veja loterias do dia

Saiba em quais jogos apostar e os valores dos prêmios desta quinta (6).

Redação
06 de Novembro de 2025
Imagem de profissional do ramo financeiro, como o diretor de finanças, que é o cargo de maior salário no mercado de trabalho de Fortaleza.
Negócios

Empresas pagam até R$ 56,6 mil para cargos de gestão em Fortaleza; veja maiores salários

Remunerações estão abaixo da média nacional, mas vêm crescendo.

Mariana Lemos
06 de Novembro de 2025
Poosting Rede Social
Victor Ximenes

Por que a Faria Lima está de olho nesta rede social criada no Ceará

Poosting supera 3 milhões de usuários e já chega a 160 países.

Victor Ximenes
06 de Novembro de 2025
Negócios

Conheça a plataforma Cirurgia Já, que reduz espera por cirurgias no Brasil

Pacientes com pré-operatório pronto podem antecipar cirurgias com suporte completo e preços acessíveis

Agência de Conteúdo DN
06 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Economia do Mar: Ceará tem vocação marítima; falta estratégia marítima

É o que diz o economista Marcos Holanda, ex-presidente do BNB, para quem o potencial da economia do mar no Ceará é real e para o presente

Egídio Serpa
06 de Novembro de 2025
Aeris.
Negócios

Em meio à crise do setor eólico, prejuízo da Aeris mais que dobra em um ano

Empresa apresentou prejuízo líquido de R$ 144,4 milhões neste trimestre

Letícia do Vale
05 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

CNI diz que Selic a 15% sufoca economia e isola o Brasil

Pesquisa aponta que 80% das empresas industriais acusam a taxa de juros elevada como a principal dificuldade para a tomada de crédito de curto prazo

Egídio Serpa
05 de Novembro de 2025