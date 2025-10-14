Diário do Nordeste
Quais são as 12 empresas cearenses entre as maiores do varejo do Brasil?

Veja lista das principais companhias, com destaque para supermercadistas

Escrito por
Luciano Rodrigues luciano.rodrigues@svm.com.br
Negócios
Foto que contém as logomarcas da Farmácias Pague Menos, Restaurante Coco Bambu e do Mercadão São Luiz.
Legenda: Pague Menos, Coco Bambu e São Luiz são as três maiores varejistas do Ceará em 2024, conforme ranking do IRTT.
Foto: Divulgação, Divulgação e Fabiane de Paula.

O Ceará se mantém como o estado com o maior número de varejistas do Nordeste. Em 2024, o território cearense teve 12 empresas entre as 300 maiores do País, repetindo o feito de 2023.

Como destaque estadual, a Pague Menos continua na liderança. A maior varejista do Ceará teve um faturamento de R$ 13,5 bilhões no ano passado, 13% maior do que em 2023, o que coloca a empresa como a terceira maior do País do segmento de drogarias.

O Grupo Pague Menos fica atrás, a nível nacional, apenas da RD Saúde (Droga Raia e Drogasil) e da DPSP (Drogarias São Paulo e Pacheco), ambas com sede em São Paulo. 

Os dados foram divulgados pelo Ranking TOP 300 do Varejo Brasileiro Mastercard, elaborado pelo Instituto Retail Think Tank (IRTT), que dá prosseguimento às divulgações anteriormente feitas pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).

Restaurante e eletros são 'intrusos' em ramo dominado por supermercadistas

As 12 empresas cearenses que apareceram na lista no ano passado já constavam no levantamento de 2023. A maioria, oito no total, pertence ao ramo supermercadista. São varejistas com sede no Ceará e atuação também restrita ao território cearense.

Além da Pague Menos, apenas outras três empresas não são do setor supermercadista e constam no ranking das maiores varejistas cearenses. É o caso do Coco Bambu, da Zenir Móveis e Eletros e da Macavi.

O Coco Bambu é o segundo maior varejista do Ceará, com faturamento de R$ 2 bilhões em 2024. Ao contrário da Pague Menos — a única das empresas cearenses da lista a atuar em todos os estados do País —, o restaurante está presente em todos os estados das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul; Amazonas e Pará (Norte); e Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí (Nordeste).

A Macavi faz parte, ao lado da Pague Menos e do Coco Bambu, do seleto grupo de varejistas cearenses com atuações para além do território do Estado. A empresa de móveis e eletrodomésticos mantém lojas no Piauí.

Confira a lista das maiores varejistas do Ceará:

Pague Menos

  • Faturamento em 2024: R$ 13,5 bilhões;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 13%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 2º;
  • Posição em 2024 (Estado): 1º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 19º;
  • Número de lojas em 2024: 1.650;
  • Estados de atuação: Todos os estados do Brasil.

Coco Bambu

  • Faturamento em 2024: R$ 2 bilhões;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): sem dados;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 8º;
  • Posição em 2024 (Estado): 2º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 119º;
  • Número de lojas em 2024: 91;
  • Estados de atuação: Amazonas e Pará (Norte); Bahia, Ceará, Pernambuco e Piauí (Nordeste); todo Centro-Oeste, Sul e Sudeste.

Mercadinhos São Luiz

  • Faturamento em 2024: R$ 1,623 bilhão;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 20%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 9º;
  • Posição em 2024 (Estado): 3º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 141º;
  • Número de lojas em 2024: 29;
  • Estado de atuação: Ceará.

Supermercado Cometa

  • Faturamento em 2024: R$ 1,603 bilhão;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 13%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 11º;
  • Posição em 2024 (Estado): 4º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 145º;
  • Número de lojas em 2024: 41;
  • Estado de atuação: Ceará.

Âncora Distribuidora (Frangolândia e Mega Atacadista)

  • ​Faturamento em 2024: R$ 1,14 bilhão;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): - 1%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 14º;
  • Posição em 2024 (Estado): 5º; 
  • Posição em 2024 (Nacional): 179º;
  • Número de lojas em 2024: 20;
  • Estado de atuação: Ceará.

Zenir Móveis e Eletros

  • Faturamento em 2024: R$ 737 milhões; 
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 16%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 23º;
  • Posição em 2024 (Estado): 6º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 244º;
  • Número de lojas em 2024: 60;
  • Estado de atuação: Ceará.

Bom Vizinho (Pinheiro Supermercado)

  • Faturamento em 2024: R$ 721 milhões;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 9%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 24º;
  • Posição em 2024 (Estado): 7º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 248º;
  • Número de lojas em 2024: 23;
  • Estado de atuação: Ceará.

Centerbox Supermercados

  • Faturamento em 2024: R$ 640 milhões;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 6%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 32º;
  • Posição em 2024 (Estado): 8º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 270º;
  • Número de lojas em 2024: 18;
  • Estado de atuação: Ceará.

Lagoa Supermercado

  • Faturamento em 2024: R$ 565 milhões;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): - 6%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 34º;
  • Posição em 2024 (Estado): 9º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 287º;
  • Número de lojas em 2024: 17;
  • Estado de atuação: Ceará.

Macavi

  • Faturamento em 2024: R$ 562 milhões;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): sem dados;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 35º;
  • Posição em 2024 (Estado): 10º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 288º;
  • Número de lojas em 2024: 97;
  • Estados de atuação: Ceará e Piauí.

Diniz Supermercados

  • Faturamento em 2024: R$ 547 milhões;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 19%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 37º;
  • Posição em 2024 (Estado): 11º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 291º;
  • Número de lojas em 2024: 12;
  • Estados de atuação: Ceará.

Supermercado Moranguinho

  • Faturamento em 2024: R$ 547 milhões;
  • Variação de faturamento (comparativo 2024 x 2023): + 19%;
  • Posição em 2024 (Nordeste): 38º;
  • Posição em 2024 (Estado): 12º;
  • Posição em 2024 (Nacional): 292º;
  • Número de lojas em 2024: 16;
  • Estado de atuação: Ceará.

 

