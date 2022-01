Preço da gasolina no Ceará recua na última semana do ano e abre 2022 com queda de R$ 0,20

Após as intensas elevações ao longo de 2021, a gasolina teve uma arrefecida nos preços no último mês do ano e ficou mais barata na semana entre 26 de dezembro e 1º de janeiro de 2022.

De acordo com levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do combustível passou de R$ 6,95 no Ceará entre 5 de dezembro e 11 de dezembro para R$ 6,75 entre 26 de dezembro e 1º de janeiro.

O preço máximo do combustível, que havia atingido o recorde histórico de R$ 7,49, também recuou na última semana do ano para R$ 7,12. O valor foi encontrado em Itapipoca.

Já o preço mínimo encontrado para o litro do combustível foi R$ 5,99, observado em Sobral.

Considerando os preços médios, o Rio de Janeiro detém a gasolina mais cara do País, a R$ 7,20, conforme os valores apurados na última pesquisa da ANP.

O Ceará detém o terceiro valor médio mais caro do Nordeste, atrás do Piauí (R$ 6,82) e do Rio Grande do Norte (R$ 6,95).

Fortaleza

Na Capital cearense, o preço médio da gasolina ficou em R$ 6,74, queda de cerca de R$ 0,10 na comparação com a semana imediatamente anterior e recuo de R$ 0,22 em relação ao início de dezembro.

O valor mínimo encontrado foi R$ 6,39, também abaixo da semana anterior (R$ 6,65) e em relação ao início de dezembro (R$ 6,67). O preço máximo encontrado para o litro do combustível se manteve em R$ 6,99.

Veja o ranking (preço médio) dos estados:

Rio de Janeiro: R$ 7,20 Acre: R$ 6,99 Rio Grande do Norte: R$ 6,95 Minas Gerais: R$ 6,89 Tocantins: R$ 6,88 Rio Grande do Sul: R$ 6,86 Goiás: R$ 6,83 Piauí: R$ 6,82 Ceará: R$ 6,75 Pará: R$ 6,73 Rondônia: R$ 6,69 Espírito Santo: R$ 6,68 Bahia: R$ 6,68 Amazonas: R$ 6,60 Sergipe: R$ 6,59 Pernambuco: R$ 6,59 Distrito Federal: R$ 6,58 Alagoas: R$ 6,55 Mato Grosso: R$ 6,52 Paraíba: R$ 6,49 Santa Catarina: R$ 6,47 Maranhão: R$ 6,41 Mato Grosso do Sul: R$ 6,41 Roraima: R$ 6,40 Paraná: R$ 6,32 São Paulo: R$ 6,31 Amapá: R$ 5,90

