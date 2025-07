Porto Seco de Quixeramobim: o que se sabe sobre empresas e empregos até agora

O porto seco de Quixeramobim está sendo inaugurado na manhã desta segunda-feira (6), em cerimônia com a presença de autoridades locais e representantes do setor. Até o momento, o setor privado investiu R$ 650 milhões no empreendimento.

Esse será o segundo porto seco da região Nordeste. Atualmente, existe apenas um, localizado em Ipojuca, em Pernambuco.

A infraestrutura no Ceará abrangerá uma área de 360 hectares, incluindo usina de energia solar, áreas para armazenagem de grãos e tanques, heliponto, pátios para contêineres e minérios, além de setores administrativos e de serviços.

O objetivo é fornecer suporte à ferrovia Transnordestina, cuja construção ainda não foi concluída.

Foto: Divulgação

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico de Quixeramobim (SDE), a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) já concedeu as licenças prévias para supressão vegetal e terraplanagem do porto seco.

Com isso, as obras começam imediatamente, logo após a inauguração da pedra fundamental, abrangendo área inicial aproximadamente 120 hectares.

Empresas

Atualmente, 12 pré-contratos já foram assinados por empresas interessadas em se instalar no porto seco de Quixeramobim. Entre os grupos confirmados estão Comerc, Cargill, Vibra (antiga BR Distribuidora) e Value Global Group.

Além dessas, há outras empresas estrangeiras dos setores automotivo e de fertilizantes que ainda não tiveram seus nomes divulgados, por estarem em fase de negociação.

Empregos

De acordo com Feitosa, o empreendimento deverá gerar cerca de 10 mil empregos na região, entre diretos e indiretos, quando essas grandes empresas estiverem funcionando. Durante a obra, serão cerca de 1500.

“Esses empregos abrangem diversas áreas, como hospedagem, incluindo hotéis e pousadas, serviços automotivos, como postos de combustível, borracharias e oficinas, além das indústrias e empresas que serão instaladas”, lista o secretário.

Segundo ele, empresas como a Vibra poderão atuar na área de tancagem, enquanto a Value deve gerar empregos nas áreas de logística, comércio exterior, recursos humanos e administração.

As oportunidades contemplarão desde funções operacionais até cargos de alta complexidade, a depender do perfil das indústrias que se instalarem.

Entenda o papel do porto seco

Porto seco é um terminal logístico multimodal e multipropósito, que funciona como uma extensão integrada dos modais rodoviário, ferroviário e marítimo, otimizando os processos de exportação e aproveitando incentivos fiscais.