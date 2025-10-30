Pix fora do ar? Sistema apresenta instabilidade nesta quinta (30)

O Pix, meio de pagamento do Banco Central, apresenta instabilidade e aparece fora de operação para alguns usuários, na tarde desta quinta-feira (30). Nas redes sociais, usuários relatam falhas em vários bancos.

Segundo dados do site DownDetector, conhecido por armazenar reclamações sobre plataformas com falhas de acesso, houve um pico de reclamações às 16h25, com mais de 1.300 notificações.

Veja também Negócios Posto vai distribuir gasolina de graça para carros e motos vermelhos em Fortaleza Negócios Reforma Casa Brasil começa segunda-feira (3); saiba como aderir

A maioria das reclamações, cerca de 61% delas, é em relação às transferências por Pix, enquanto 30% estão relacionadas aos pagamentos e outras 9% ao aplicativo móvel.

Até o momento, segundo o site de monitoramento, o sistema não foi normalizado.