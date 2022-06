Petrobras anuncia novo aumento nos preços dos combustíveis: diesel 14% e gasolina 5%

A Petrobras anunciou nova alta nos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras nesta sexta-feira (17). Os valores já começarão a valer a partir do dia 18 de junho.

Com a mudança, o preço médio de venda de gasolina da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, um aumento de 5%. Enquanto isso, para o diesel, o preço médio de venda passará de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro. Um reajuste de 14%.

Até então, o diesel não passava por reajuste desde 10 de maio. Já a última alta no preço da gasolina havia sido em 11 de março.

Em reunião

A alta, inclusive, já havia sido discutida em reunião extraordinária do Conselho de Administração da Petrobras na quinta-feira (16). Na ocasião, os conselheiros ligados ao governo tentaram convencer a empresa a segurar o aumento.

Até o momento, não se sabe qual será o impacto real nas bombas dos postos de combustíveis. Isso porque esses valores também estão ligados à incidência de impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores.

Segundo levantamento realizado pela ANP, o preço médio da gasolina no País ficou em R$ 7,247 e o do diesel em R$ 6,886 na semana encerrada no dia 11.

