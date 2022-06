Nova lei do ICMS pode aumentar inflação no longo prazo, aponta Copom

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central realizou nesta quarta-feira (15) mais uma alta na taxa básica de juros, que alcança o patamar de 13,25% ao ano. O comunicado expressou preocupação com as novas políticas tributárias em tramitação, que trazem um cenário de incerteza.

Na análise do Copom, a nova lei do ICMS pode reduzir a inflação a curto prazo, mas pode acirrar a pressão no longo prazo.

“Avaliou-se que as medidas tributárias em tramitação reduzem sensivelmente a inflação no ano corrente, embora elevem, em menor magnitude, a inflação no horizonte relevante de política monetária. O Comitê avalia que a conjuntura particularmente incerta e volátil requer serenidade na avaliação dos riscos”, informou o comunicado.

Para o economista-chefe da XP, Caio Megale, o comunicado demonstra a percepção do Banco Central acerca dos projetos que tramitam no Congresso para redução de impostos.

“Nossa avaliação é de que o Copom não avalia as medidas como algo que ajude no desafio de trazer a inflação para a trajetória de metas ao longo do tempo”, percebe.

A chefe de economia da Rico, Rachel de Sá, complementa que as medidas terão um efeito na inflação deste ano por reduzirem os preços dos combustíveis, mas pioram a inflação do ano que vem e o risco fiscal.

“Afinal, a zeragem de impostos é proposta como temporária, e reduções permanentes de impostos precisarão ser compensadas no futuro de alguma forma – ou com mais dívida, ou com aumento de outros impostos”, avalia.

Alta esperada

A alta de 0,5 p.p. na Selic vem em um contexto de inflação generalizada no país. O aumento nesse patamar já era esperado e, para o economista-chefe da Messem, Gustavo Bertotti, foi uma decisão correta.

Ele considera que a autoridade monetária deve deixar as portas abertas para um novo aumento residual na próxima reunião, que irá ocorrer em agosto – algo que já foi sinalizado no comunicado.

"A expectativa de um fim da política contracionista mudou muito nos últimos 30 dias. Apesar da inflação ter dados sinais de recuo, conforme o último IPCA, os índices ainda não elevados. Também há uma preocupação com a situação fiscal e com o cenário externio conturbado, com a guerra na Ucrânia e uma inflação global muito forte, com os bancos centrais pressionados", afirma.

A Selic é a principal ferramenta do Banco Central para conter a inflação. Por meio do aumento dos juros, se desincentiva o consumo, refreando a alta dos preços.

Este foi o 11º aumento seguido do juro básico, elevando a taxa ao maior patamar desde dezembro de 2016, quando estava em 13,75% ao ano. O objetivo do BC foi conter a demanda e desestimular a inflação, que acumulou um aumento de 11,73% em doze meses de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).