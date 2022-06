Conselho de Administração da Petrobras autoriza novo aumento de combustível, diz colunista

O Conselho de Administração da Petrobras autorizou, nesta quinta-feira (16), um novo aumento no preço do combustível. A informação é do colunista Valdo Cruz, do G1. A decisão foi tomada em reunião extraordinária, mas não ficou determinado o tamanho do aumento nem a data de anúncio do reajuste. A alta no valor deve ser só para o diesel e pode ultrapassar os 10%.

A decisão sobre o reajuste, no entanto, deve ser da diretoria da Petrobras. O motivo do novo aumento seria a negativa do Governo Bolsonaro em conceder um subsídio para a empresa e para importadores privados trazerem o diesel mais caro no exterior e vendê-lo mais barato no País.

Como a concessão não foi autorizada, a diretoria argumentou com os conselheiros da Petrobras que, segura o aumento, poderia trazer prejuízos para a Petrobras, gerando risco de falta de produto.

Conselheiros ligados ao presidente Jair Bolsonaro (PL) ainda tentaram convencer o Conselho a segurar o aumento, mas os argumentos do comando da Petrobras acabaram convencendo a maioria, que deu "sinal verde" para eventual aumento nos preços.

O reajuste ainda não tem data para ser anunciado, mas a expectativa é de que isso já possa ocorrer a partir desta sexta-feira (17).

