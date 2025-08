Mega-Sena 2895 acumula e prêmio estimado chega a R$ 85 milhões; veja como apostar

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2895 da Mega-Sena, sorteadas nesta quinta-feira (31). Por causa disso, o prêmio acumulou e passou para R$ 85 milhões.

No Ceará, duas apostas, feitas na modalidade simples, acertaram cinco dezenas e levaram o prêmio de R$ 87.028,54. A aposta foi registrada em Fortaleza.

O próximo sorteio deve ser realizado no sábado (2).

Resultado Mega-Sena do concurso 2895

44 - 56 - 09 - 52 - 11 - 51

Resumo do sorteio

6 acertos

Não houve ganhadores

5 acertos

47 apostas ganhadoras, R$ 87.028,54

4 acertos

4.081 apostas ganhadoras, R$ 1.431,84

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de: