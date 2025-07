Imposto de Renda 2025: Receita paga 3º lote de restituição nesta quinta (31); veja quem recebe

O 3º lote de restituição do Imposto de Renda 2025 é pago pela Receita Federal ao longo desta quinta-feira (31) para os cerca de 7,2 milhões de contribuintes contemplados.

Neste lote, será pago o montante total de R$ 10 bilhões, o segundo maior em valor. A maior parte irá para contribuintes com prioridade no reembolso, segundo informou o Fisco.

O pagamento é realizado na conta bancária ou via chave Pix do tipo CPF informada no momento da declaração.

Quem recebe a restituição no 3º lote?

Nesta quinta-feira são contemplados os seguintes tipos de contribuintes que declararam o Imposto de Renda:

6.316.894 contribuintes que usaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via Pix ;

e/ou optaram simultaneamente por receber a restituição via ; 755.978 contribuintes sem prioridade;

83.575 contribuintes de 60 a 79 anos ;

; 35.315 contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério ;

; 15.988 contribuintes acima de 80 anos ;

; 11.298 contribuintes com deficiência física ou mental ou doença grave.

O lote também abrange restituições residuais de exercícios anteriores.

Veja também Negócios Indústria propõe volta de programa para reduzir jornada e salário de trabalhadores contra tarifaço Negócios Mesmo sem o aumento nas tarifas para o aço, Ceará pode perder pelo menos R$ 1,6 bilhão

Como saber se recebo no 3º lote?

O consulta aos pagamentos dessa etapa começou em 24 de julho, e para saber se a restituição está disponível o contribuinte deve:

A página apresenta orientações e os canais de prestação do serviço, permitindo uma consulta simplificada ou completa da situação da declaração, por meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.

Caso haja alguma pendência na declaração, o cidadão pode retificar o documento, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.

A Receita Federal disponibiliza, ainda, aplicativo para tablets e smartphones que possibilita consultar diretamente nas suas bases informações sobre liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral de uma inscrição no CPF.

O que fazer se não recebi a restituição?

Caso a restituição não seja depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, por meio dos telefones:

4004-0001 (capitais);

0800-729-0001 (demais localidades);

0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Ao utilizar esse serviço o contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração. Após isso, deve-se aguardar nova tentativa de crédito.