Lotomania 2790: Prêmio acumula e 3 apostas ganham R$ 73 mil; saiba como fazer sua aposta

Nenhum apostador acertou os 20 números do concurso 2790 da Lotomania, realizado na noite desta segunda-feira (30). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 3 milhões para o próximo sorteio.

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quarta (2), em qualquer lotérica do País ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. A aposta simples custa R$ 3.

RESULTADO CONCURSO 2790

21 - 26 - 84 - 45 - 47 - 74 - 11 - 32 - 92 - 25 - 89 - 71 - 85 - 94 - 64 - 56 - 08 - 69 - 00 - 06

RESUMO DO SORTEIO

20 acertos

Não houve acertador

19 acertos

3 apostas ganhadoras, R$ 73.209,18

18 acertos

45 apostas ganhadoras, R$ 3.050,38

17 acertos

434 apostas ganhadoras, R$ 316,28

16 acertos

2860 apostas ganhadoras, R$ 47,99

15 acertos

11867 apostas ganhadoras, R$ 11,56

0 acertos

Não houve acertador.

Como apostar na Lotomania?

Para participar do concurso da Lotomania, siga um dos seguintes métodos de aposta:

Lotéricas Credenciadas: Faça sua aposta presencialmente em qualquer lotérica mais próxima de você

Internet Banking Caixa: Correntistas da Caixa podem apostar diretamente via internet banking.

Loterias Online: Aposte de forma rápida e segura pelo site Loterias Online ou pelo aplicativo da Caixa.

Lembre-se: as apostas devem ser feitas até uma hora antes do sorteio, garantindo que você participe do concurso do dia e leve o prêmio para casa!

Quanto custa apostar na Lotomania?

A aposta na Lotomania tem um custo fixo de R$ 3,00. Essa é a única opção disponível para participar do concurso. Ao apostar, você pode selecionar 50 números entre os 100 disponíveis, aumentando suas chances de ganhar.

Saiba quantos números você precisa acertar para ganhar

Na Lotomania, você pode ganhar prêmios acertando 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou até nenhum número. Isso mesmo, a chance de ganhar não se limita a acertar vários números – você também pode ser premiado acertando nenhum.