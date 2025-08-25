Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta segunda-feira (25/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 12,5 milhões o mais alto deles

Escrito por
Carol Melo carolina.melo@svm.com.br
(Atualizado às 07:09)
Negócios
Imagem mostra pessoa preenchendo volante da quina sobre diversos bilhetes de outras loterias da caixa, ilustrando quais são as loterias do dia com sorteio realizada pela Caixa em 25 de agosto de 2025.
Legenda: Quina pode pagar o maior valor desta rodada de sorteios
Foto: rafaelnlins/Shutterstock

A Caixa Econômica Federal realiza seis sorteios imperdíveis nesta segunda-feira (25) para os jogadores que desejam tentar a sorte e fazer uma "fezinha" na loteria

A partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte em São Paulo (SP), são sorteados os concursos dos seguintes jogos:

  • Loteca;
  • Lotofácil;
  • Lotomania;
  • Quina;
  • Dupla Sena;
  • Super Sete.

Os prêmios variam, sendo que alguns deles estão acumulados. O maior valor é o que pode ser pago pela Quina, que sorteia R$ 12,5 milhões

Para ajudar os apostadores a organizarem seus jogos, o Diário do Nordeste elaborou um guia das loterias do dia, detalhando os valores das premiações, os preços e como jogar. Confira abaixo!

Loterias com sorteio nesta segunda (25/8)

Quina 2814: Prêmio de R$ 12,5 milhões

A Quina está acumulada e sorteia um prêmio estimado em R$ 12,5 milhões para quem acertar os cinco números. Há também valores menores para jogadores que acertarem 2, 3 ou 4 dezenas.

Como jogar: o preço mínimo da aposta é de R$ 3 e você escolhe 5 números. É possível marcar até 15 dezenas na mesma cartela.

Loteca 1208: Prêmio de R$ 7 milhões

A Loteca é a loteria ideal para quem entende de futebol e gosta de dar palpites sobre os resultados das partidas. Acumulada, ela sorteia prêmio estimado em R$ 7 milhões nesta noite. Leva a bolada quem indicar corretamente o placar das 14 partidas da volante. Quem acertar 13 jogos também leva valores menores. 

Como jogar: o preço mínimo é de R$ 4. Para apostar, você deve marcar o seu palpite para cada um dos 14 jogos do concurso. 

Dupla Sena 2851: Prêmio de R$ 4,7 milhões

Acumulada, a Dupla Sena oferece o dobro de chances de ganhar, já que são dois sorteios por concurso. Nesta noite, ela pode pagar R$ 4,7 milhões para quem acertar as seis dezenas do primeiro ou segundo sorteio. Também ganha prêmios menores quem acertar 3, 4 ou 5 números.

Como jogar: a aposta mínima, com seis números, custa R$ 3. É possível escolher até 15 dezenas na mesma cartela, aumentando o valor da aposta e as chances de ganhar.

Veja também

teaser image
Negócios

Lotofácil da Independência 2025: veja data do sorteio e saiba como apostar

teaser image
Negócios

Governo Lula comprará produtos impactados por tarifaço de Trump; veja lista

Lotofácil 3478: Prêmio de R$ 1,8 milhão

Com prêmio principal estimado em R$ 1,8 milhão, a Lotofácil pode premiar quem indicar corretamente as 15 dezenas sorteadas. Também é possível ganhar valores menores se o apostador acertar 11, 12, 13 ou 14 números.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3,50, e o jogador escolhe 15 números. É possível marcar até 20 dezenas por jogo, aumentando as chances de ganhar.

Lotomania 2814: Prêmio de R$ 1 milhão

Acumulada, a Lotomania pode pagar um valor estimado em R$ 1 milhão. Ganha quem acertar as 20 dezenas sorteadas, mas também leva prêmios menores o apostador que indicar corretamente 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 3 e o jogador escolhe 50 números.  

Super Sete 737: Prêmio de R$ 250 mil

A Super Sete pode pagar R$ 250 mil para quem acertar um número em cada uma das sete colunas do volante. Valores menores são pagos para quem acertar 3, 4, 5 ou 6 colunas.

Como jogar: a aposta mínima custa R$ 5. O volante tem sete colunas com 10 números (de 0 a 9) em cada uma. Você escolhe um número por coluna.

Como e onde apostar nas loterias de hoje?

É possível tentar a sorte em qualquer uma das seguintes opções:

  • Casas Lotéricas: faça sua aposta presencialmente.
  • Site Loterias Online da Caixa: realize seu jogo de forma online.
  • Internet Banking da Caixa: opção exclusiva para correntistas do banco.

Para acompanhar os sorteios ao vivo, acesse as redes sociais da Caixa ou da Rede TV, a partir das 20h. Também é possível acompanhar o sorteio de uma das modalidades pela TV aberta, através do canal da Rede TV.

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado
Assuntos Relacionados
Gabarito sendo preenchido
Papo Carreira

Concursos públicos no Brasil: veja editais com inscrições abertas nesta semana (18/08 a 22/08)

Há inúmeras vagas para cargos de nível médio e superior

Redação
Há 28 minutos
Imagem mostra pessoa preenchendo volante da quina sobre diversos bilhetes de outras loterias da caixa, ilustrando quais são as loterias do dia com sorteio realizada pela Caixa em 25 de agosto de 2025.
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta segunda-feira (25/8)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 12,5 milhões o mais alto deles

Carol Melo
Há 48 minutos
Egídio Serpa

Logística: Expolog faz 20 anos e pode ter recorde de R$ 30 milhões

Feira de 2025 fortalecerá o Ceará, que já é um importante e estratégico hub logístico

Egídio Serpa
25 de Agosto de 2025
Foto que contém imagem ilustrativa de água de coco
Negócios

Governo Lula comprará produtos impactados por tarifaço de Trump; veja lista

Governador do Ceará, Elmano de Freitas já havia anunciado medidas similares no Estado

Redação
24 de Agosto de 2025
Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar (2408)
Papo Carreira

Que horas sai o gabarito da prova do concurso para Bombeiro Militar? (24/08)

Provas objetivas de múltipla escolha foram aplicadas neste domingo (24)

Redação
24 de Agosto de 2025
Foto que contém montagem de gerador de hidrogênio verde, gerador de energia solar, placa fotovoltaica e data centers
Negócios

Por que plantas de hidrogênio verde e data centers devem competir por energia elétrica no Ceará?

Conexão dos projetos à rede depende de autorização do ONS

Luciano Rodrigues
24 de Agosto de 2025
Tele Sena
Negócios

Tele Sena: confira o resultado deste domingo (24/08)?

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube

Redação
24 de Agosto de 2025
Imagem para representar a Timimania
Negócios

Aposta em Fortaleza acerta seis dezenas da Timemania e leva mais de R$ 24 mil

Saiba como participar do sorteio da Timemania

Redação
23 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3477, deste sábado (23/08); prêmio é de R$ 1,8 milhão

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
23 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6808, deste sábado (23/08); prêmio é de R$ 11,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
23 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Loteria Federal, concurso 5994, deste sábado (23/08); prêmio é de R$ 500 mil

A transmissão do sorteio da Loteria Federal será realizada pelo canal da Caixa Econômica no YouTube, às 19h

A. Seraphim
23 de Agosto de 2025
Loteca é um dos concursos ofertados pela Caixa Econômica Federal
Negócios

Resultado da Loteca 1208 de hoje 23/08; prêmio é de R$ 7 milhões

Veja como participar do sorteio

A. Seraphim
23 de Agosto de 2025
Geraldo ALckmin de paletó e gravata verde. Ele usa um fone no ouvido
Negócios

‘Se depender de nós, tarifaço acaba amanhã’, diz Alckmin

O vice-presidente também anunciou mais recursos para o contingenciamento dos prejuízos para as empresas afetadas pelas tarifas

Redação
23 de Agosto de 2025
Bilhete da Mega-Sena sobre balcão com caneta em cima
Negócios

Veja o Resultado da Mega-Sena 2905 deste sábado (23/08); prêmio é de R$ 28,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
23 de Agosto de 2025
Sorteio +Milionária
Negócios

Resultado da +Milionária 279 de hoje 23/08; prêmio é de R$ 147,0 milhões

Saiba como participar do sorteio

A. Seraphim
23 de Agosto de 2025
Negócios

Resultado da Timemania 2285 de hoje, 23/08; prêmio é de R$ 18,0 milhões

Saiba como participar do sorteio da Timemania

A. Seraphim
23 de Agosto de 2025
Dia de Sorte
Negócios

Resultado Dia de Sorte 1106 de hoje, 23/08; prêmio é de R$ 350 mil

Saiba como participar do sorteio do Dia de Sorte

A. Seraphim
23 de Agosto de 2025
Imagem mostra notas de dinheiro, moedas e uma calculadora
Negócios

Cinco em cada dez brasileiros chegam ao fim do mês sem salário na conta

Estudo mostra ainda que 66% têm estresse elevado pelas dívidas

Redação
23 de Agosto de 2025
Foto que contém a fachada do aeroporto de Juazeiro do Norte
Igor Pires

Aeroporto de Juazeiro do Norte volta a ser o 3º mais movimentado do interior do Nordeste; veja ranking

Igor Pires
23 de Agosto de 2025
Foto de loterias
Negócios

Loterias do dia: confira os sorteios previstos pela Caixa para esta sábado (23/08)

Prêmios dos concursos variam, sendo o valor de R$ 147 milhões o mais alto deles

Redação
23 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Da construção civil do Ceará chegam boas notícias

ExpoConstruir, encerrada ontem, mostrou a alta qualidade da engenharia, da arquitetura e das construtoras cearenses

Egídio Serpa
23 de Agosto de 2025
Foto que contém a movimentação de cargas no Porto do Mucuripe
Negócios

Como o BR do Mar pode ampliar o protagonismo do Ceará na logística portuária nacional

BR do Mar é um programa que vai estimular o transporte de cargas por cabotagem, que é a navegação entre portos do mesmo país

Paloma Vargas
23 de Agosto de 2025
Condomínio
Victor Ximenes

Dívidas condominiais protestadas no Ceará somam R$ 9 milhões desde 2020

Estado registra mais de 1,9 mil protestos em cartório

Victor Ximenes
23 de Agosto de 2025
Egídio Serpa

Bolsa brasileira sobe e dólar desce por causa dos EUA

Mercado brasileiro animou-se com fala do presidente do FED, que pode abaixar juros em setembro. Todos de olhos e ouvidos voltados para Brasília.

Egídio Serpa
23 de Agosto de 2025
Senhor realizando apostas
Negócios

Confira as loterias acumuladas desta sexta-feira (22/08) e saiba os valores dos prêmios

Os prêmios para os próximos sorteios chegam a R$ 11 milhões

Redação
22 de Agosto de 2025
Foto de agentes da polícia civil de São Paulo
Papo Carreira

Justiça suspende concurso de investigador da Policia Civil de SP; entenda o motivo

Candidatos denunciaram possíveis irregularidades

Redação
22 de Agosto de 2025
Cartelas de apostas da Quina
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6807, desta sexta-feira (22/08); prêmio é de R$ 10,0 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Resultado da Lotomania
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2813 – Sorteio de sexta-feira, 22/08; Prêmio de R$ 500 mil

Apostas para a Lotomania 2813 nessa sexta-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Resultado da Lotofácil
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3476, desta sexta-feira (22/08); prêmio é de R$ 5,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2850 de hoje, sexta-feira, 22/08; prêmio é de R$ 4,3 milhões

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2850 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 4,3 milhões.

A. Seraphim
22 de Agosto de 2025