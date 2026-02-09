Diário do Nordeste
Grande Fortaleza recebe R$ 6 a cada R$ 10 investidos pela iniciativa privada no Ceará

Estado deve receber novas empresas e expansão de negócios que já estão em operação.

Mariana Lemos
Negócios
Foto de produção de carros elétricos no polo automotivo de Horizonte, na Grande Fortaleza.
Legenda: Cidades da Região Metropolitana de Fortaleza devem receber R$ 1 bilhão em investimentos privados.
Foto: Kid Jr.

A cada R$ 10 investidos no Ceará pela iniciativa privada, cerca de R$ 6 são destinados para municípios da Grande Fortaleza. Segundo a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará (Adece), o Estado deve receber mais de R$ 1 bilhão em aportes privados. 

Desse total, mais de R$ 620 milhões são voltados à Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Os valores são referentes a protocolos de intenções (R$ 307.808.171,79) e resoluções de benefícios para empresas que já operam ou estão em fase de implantação no Estado (R$ 312.370.427).

Do valor de R$ 1 bilhão para o Ceará, R$ 660 milhões são protocolos de intenções e R$ 357,5 milhões são resoluções de benefícios. 

Os investimentos são principalmente destinados para os setores alimentício, automotivo, calçadista, metalmecânico, entre outros. 

Os aportes privados abrangem 130 projetos, entre chegada de novas empresas e ampliação de negócios que já estão em operação. A expectativa é que sejam gerados 5 mil novos empregos em todo o Estado.

Os pleitos da iniciativa privada foram aprovados pelo Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará (Condec), na primeira reunião de 2026. 

As novas empresas serão instaladas em 20 municípios cearenses, com expectativa de gerar 3.300 novos empregos. Não foi informado quais são os municípios por questões de sigilo contratual. 

Conforme a Adece, há um esforço para diversificar e interiorizar os investimentos, com objetivo de gerar desenvolvimento econômico e novos empregos em todas as regiões.

CONCENTRAÇÃO NA GRANDE FORTALEZA

Ainda há, entretanto, uma concentração dos novos investimentos na RMF, que abrange 46% dos novos investimentos previstos pelo Condec. 

Dos R$ 660 milhões previstos em aportes dos novos negócios para o Ceará, R$ 307 milhões devem ser destinados à Grande Fortaleza.

A segunda região com maior atração de negócios é o Cariri, com R$ 161 milhões, seguida do litoral norte, que deve receber R$ 89 milhões em aportes.

Fortaleza e as cidades vizinhas atraem investimentos devido à dinamicidade do mercado de trabalho, mão-de-obra especializada e maior oferta de infraestrutura, destaca o economista Alex Araújo.

Outros atrativos são a logística dos dois portos da Capital e o grande mercado consumidor. É preciso, entretanto, que a gestão estadual otimize o ambiente para investimento privado em outras regiões, principalmente os com oferta de serviços já consolidada, como Sobral, Iguatu e Quixadá.

“Há investimentos que dependem de fatores locacionais, como a exploração de minerais, ou o turismo religioso, no Cariri e Canindé. Esses casos podem ser potencializados, principalmente com a preocupação de adensamento das respectivas cadeias produtivas”, afirma. 

EXPANSÃO DE NEGÓCIOS EM OPERAÇÃO 

Também foram aprovados pleitos de empresas que já têm operação ou estão em fase de implantação no Ceará, com previsão de investimentos somados em mais de R$ 357 milhões. 

Desse total, R$ 312 milhões serão alocados na Grande Fortaleza - cerca de 87% do total previsto. Considerando o valor total dos investimentos, a região ficará com 67% dos embolsos. 

Além de Fortaleza, devem ser beneficiados os municípios de Caucaia, Eusébio, Guaiúba, Horizonte, Mauriti, Pacatuba, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e Poranga.

Os investimentos abrangem os setores agroindustrial, asfáltico, elétrico, eletrônico e metal-mecânico. O Sertão de Crateús deve receber R$ 41 milhões e o Cariri, R$ 3 milhões. 

VEJA OS SETORES QUE RECEBERÃO INVESTIMENTOS EM CADA REGIÃO

Grande Fortaleza

  • Comércio Atacadista de Autopeças
  • Comércio Atacadista de Ferragens e Ferramentas
  • Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos
  • Comércio Atacadista de Materiais de Construção
  • Comércio Atacadista de Papelaria
  • Comércio Atacadista de Vidros
  • Comércio Varejista de Alimentos (Supermercados)
  • Indústria Alimentícia
  • Indústria Automotiva
  • Indústria de Colchões
  • Indústria de Cosméticos e Higiene Pessoal
  • Indústria de Máquinas e Equipamentos
  • Indústria de Minerais Não Metálicos
  • Indústria de Papel e Papelão
  • Indústria de Plásticos
  • Indústria de Pré-Moldados de Concreto
  • Indústria de Produtos de Madeira
  • Indústria Eletroeletrônica
  • Indústria Gráfica
  • Indústria Metalúrgica / Metalmecânica
  • Indústria Química
  • Indústria Vidreira

Cariri

  • Comércio Atacadista de Materiais de Construção
  • Indústria de Máquinas e Equipamentos
  • Indústria de Pré-Moldados de Concreto

Litoral Norte

  • Indústria Calçadista
  • Mineração de Rochas Ornamentais

Sertão de Crateús

  • Indústria Cerâmica
  • Indústria de Bebidas

Sertão de Sobral

  • Indústria de Artefatos de Concreto
  • Indústria Moveleira

Litoral Oeste, Sertão Central e Maciço de Baturité

  • Indústria Calçadista

 

 

 

