Governo federal quer antecipar pagamento do Auxílio Brasil para início do mês

O Ministério da Economia pretende antecipar o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil para a primeira quinzena de cada mês. Atualmente, o repasse do benefício ocorre nos últimos 10 dias úteis a partir do Número de Identificação Social (NIS). As informações são do jornal Extra.

Com a promulgação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Eleitoral, que aumenta de R$ 400 para R$ 600, o Palácio do Planalto quer iniciar o novo cronograma de pagamento do programa no dia 9 de agosto.

Técnicos do Ministério da Cidadania confirmaram que a Pasta está preparada para rodar antecipadamente a folha do Auxílio Brasil, incluindo mais dois milhões de famílias a partir do próximo mês.

'PEC Kamikaze'

Articulada pelo governo com a base governista no Congresso, a PEC aumenta o Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600 por mês, concede uma "bolsa caminhoneiro" de R$ 1 mil mensais e um auxílio-gasolina a taxistas de R$ 200 por mês, além de dobrar o vale-gás a famílias de baixa renda e subsidiar a gratuidade de idosos no transporte público.

O custo do pacote é de R$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos - a regra que limita o crescimento das despesas do governo à inflação do ano anterior. Todas as medidas valem somente até o fim deste ano.

A PEC teve amplo apoio no Congresso, inclusive da oposição, que chamou o pacote de "eleitoreiro", mas votou a favor. Na Câmara, foram 469 votos a favor, 17 contrários e 2 abstenções no segundo turno da votação. No Senado, 67 parlamentares foram favoráveis e apenas 1 contrário.